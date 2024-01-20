В Витебске пообещали восстановить автобусные рейсы в Смоленск. Почему отменяли?

Опубликовано: 20.01.2024 11:44 , Обновлено: 20.01.2024

Прерванное с 1 января автобусное сообщение между Смоленском и Витебском «оперативно возобновится» – сообщили в Постоянном комитете Союзного государства (СГ). Напомнили причины. А Витебский облисполком назвал и дату.

«С 1 января два автобусных рейса между Смоленском и Витебском (в 14.40 и 16.00), осуществляемые автобусами белорусского перевозчика ОАО “Витебскоблавтотранс”, были отменены по причине завершения срока международной лицензии на перевозку пассажиров. В телефонном разговоре заместитель генерального директора по перевозкам и идеологической работе “Витебскоблавтотранса” Виктор Кожух пояснил, что транспортное предприятие заблаговременно отправило заявку в Минтранс России на продление лицензии», – сказали БелТА в Постоянном комитете.

По информации «РИА Новости», вопрос был решен «при содействии госсекретаря СГ Дмитрия Мезенцева».

Ожидается, что первые рейсы свяжут два города уже с 23 января – такую информацию опубликовал Витебский облисполком.

Ранее Телеграф писал, что организации жилищно-коммунального хозяйства, а также местные исполкомы Витебской области недавно подверглись тщательным проверкам прокуратуры. Причиной проверок стали участившиеся случаи гололедных травм в регионе: за непродолжительный период после резкого похолодания там зафиксировали более 1200 пострадавших.

В Витебской области проблемой гололедицы занялась прокуратура. Где выявили «опасные для жизни объекты»?