В Витебске МЧС эвакуировало из амфитеатра 5000 человек. Что случилось?

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Опубликовано: 06.06.2024 16:04 , Обновлено: 06.06.2024

В четверг, 6 июня, спасатели Витебского гарнизона впервые провели масштабную эвакуацию более 5000 тысяч человек из летнего амфитеатра – главной сценической площадки «Славянского базара». Учения экстренных служб прошли в рамках подготовки к форуму регионов Беларуси и России, а также к международному фестивалю искусств «Славянский базар», который запланировали провести с 9 по 15 июля в Витебске.

В пресс-службе Витебского МЧС отметили, что в этом году в учениях впервые приняли участие более 5 тысяч жителей областного центра. Вместе со спасателями они воссоздали реальную картину эвакуации из зрительного зала на случай, если возникнет чрезвычайная ситуация. Перед началом к участникам необычного эксперимента обратился начальник областного управления МЧС Сергей Мелешкин, который поблагодарил школьников, студентов, работников предприятий и организаций города за участие.

“Каждый из вас ежедневно находится в обществе, живёт обычной жизнью, где не исключены возможные непредвиденные ситуации, именно поэтому вы должны владеть навыками поведения в подобных случаях, подавления возникающей личной паники и действий в толпе», – отметил Сергей Мелешкин.

Фото: МЧС Беларуси

Фото: МЧС Беларуси

Ранее Telegraf.news писал, что в Витебске с 9 по 15 июля запланировали провести Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Организаторы пообещали гостям выступление Олега Газманова, групп Burito и Filatov & Karas, Ани Лорак и не только. Стоимость билетов на события фестиваля — от 7 рублей.

Ани Лорак, Газманов, Burito. Посмотрели, сколько стоят билеты на «Славянский базар». Как получить скидку 33%?