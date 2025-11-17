В Верховном суде разъяснили, когда белорусов не накажут за мат. А когда точно?

Опубликовано: 17.11.2025 20:50 , Обновлено: 17.11.2025

Споткнулись о бордюр и крепко выругались на улице — это уже административка или уголовка? Судья Верховного суда Беларуси Дмитрий Улога пояснил, когда белорусов могут привлечь к ответственности за нецензурную брань. Согласно закону РБ, в некоторых случаях - это действительно административное нарушение (мелкое хулиганство).

Согласно статистике, только за первое полугодие 2025 года в Беларуси к ответственности за мелкие хулиганства привлекли более 4 тысяч человек. Причем в более чем половине случаев именно за нецензурщину.

«Грубая нецензурная брань… должна быть квалифицирована»

По словам судьи, для правоприменителей ситуация достаточно простая. Он пояснил, что “грубая нецензурная брань в общественном месте, которую слышат иные граждане, должна быть квалифицирована как мелкое хулиганство”. Таким образом, прямой ответ на расхожие мнения о том, что за мат теперь якобы не наказывают, - ещё как.

“Статистика опровергает утверждение о том, что за нецензурную брань перестали привлекать к административной ответственности”, — прокомментировал слухи Дмитрий Улога, но указал на нюансы.

Судья привел пример, когда всё-таки не оштрафуют: “Нецензурное слово, которое вырвалось у человека, когда тот, идя в темном переулке, в безлюдном месте, споткнулся о бордюр, вряд ли можно квалифицировать как мелкое хулиганство”.

Таким образом у судей для вынесения постановления есть широкий круг дополнительных условий:

Был ли поступок преднамеренным?

Произошло ли это в людном месте?

Были ли свидетели, которых это действие реально задело?

Судья может принять во внимание каким образом это произошло, как было воспринято окружающими и при каких обстоятельствах. Согласно разъяснениям, закон позволяет наказывать именно за демонстративное поведение, которое по-настоящему нарушает общественный покой.

Таким образом, у белорусских судей есть пространство для маневра. Так, правонарушение могут счесть незначительным, последствия — минимальными, а нарушителя могут и освободить от ответственности. Для этого, как сообщил Улога, судья должен прийти к убеждению, что брань “не нанесла существенного вреда окружающим, не вызвала серьезной негативной реакции”.

В такой ситуации вместо штрафа может последовать всего лишь официальное предупреждение.

Ранее Telegraf.news писал, что Общественный Совет по нравственности, учреждённый Белорусской православной церковью (БПЦ) и Союзом писателей Беларуси, предложил вернуть в белорусское законодательство ответственность за нецензурную брань. Об этом заявил сопредседатель Совета митрополит Минский и Заславский Вениамин.

Журналисты Telegraf.news разобрались в вопросе и выяснили, при каких условиях и как уже сейчас в Беларуси могут наказать тех, кто позволяет себе крепкое словцо.

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