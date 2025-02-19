В Верховном суде рассказали о планах дать белорусским судьям ИИ-помощника. Но на что «никогда не пойдут»?

Опубликовано: 19.02.2025 14:46 , Обновлено: 19.02.2025

Верховный суд Беларуси рассматривает возможность внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в работу судов, но исключительно в качестве вспомогательного инструмента. Об этом заявил первый заместитель председателя Верховного Суда Валерий Калинкович.

По словам Калинковича, ИИ никогда не заменит судью в вопросах, где требуется «включение понятия справедливости». «Мы никогда не пойдём на то, чтобы справедливое наказание человеку, совершившему преступление, пытался назначать робот в любом его приближении», — заявил он госагентству БелТА.

Тем не менее Верховный суд видит потенциал ИИ в облегчении выполнения ряда технических функций. В частности, речь идёт об анализе больших объёмов судебных решений.

«Для того, чтобы сделать из этого искусственного интеллекта нормального помощника для живого судьи, который мог бы ему помочь сориентироваться в законодательстве, в правоприменительной практике, проблематике, которая возникает по той или иной сфере правоприменения», — пояснил Калинкович.

Таким образом, ИИ может стать инструментом, помогающим судьям быстрее и эффективнее работать с информацией, но окончательное решение, особенно в вопросах, касающихся судьбы человека, всегда будет оставаться за судьёй.

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