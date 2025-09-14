Не самогон. В МВД показали, какой алкоголь дома у белорусов может стать причиной штрафов и конфискации

Опубликовано: 14.09.2025 12:27 , Обновлено: 14.09.2025

В МВД сообщили, что БЭП Минской области придя домой к 24-летнему жителю Столинскогого района обнаружил там 400 литров "дорогого спиртного" и 859 пачек сигарет иностранного производства без акцизных марок Республики Беларусь.

В милиции подсчитали, что полная стоимость обнаруженного составляет 30 тысяч рублей. Ее у мужчины забрали. Также в его отношении составили административный протокол, а нарушителю грозит “крупный штраф и конфискация товара”.

Стоит помнить, что ещё с ноября 2016 года белорусы могут хранить сколько угодно алкоголя, как купленного в Беларуси, так и заграницей. Это регламентировано в Декрете №5 «О перемещении, хранении и продаже физическими лицами алкогольных напитков». Однако есть ряд нюансов. Например, это должен быть спиртное для личного пользования, а не на продажу.

А вот перевозить в машине алкоголь, «не маркированный в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь и (или) специальными марками» (например, привезенного из-за границы или самогона) по территории Беларуси в больших количествах нельзя.

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