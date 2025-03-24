В трудовом законодательстве Беларуси есть понятие «предпенсионеры». Кто относится и на что могут рассчитывать?

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Опубликовано: 24.03.2025 19:18 , Обновлено: 24.03.2025

В трудовом законодательстве Беларуси закреплено понятие «предпенсионеры». Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 30 декабря 2024 г. № 119 расширились возможности, в частности, в вопросе компенсации затрат на их обучение. Об этих новшествах рассказал Национальный правовой интернет-портал.

К категории «предпенсионеров» относятся работники, которым до достижения общеустановленного пенсионного возраста осталось не более пяти лет.

Главная возможность, связанная с этим статусом, касается компенсации затрат на обучение. Если работодатель направляет работника-предпенсионера на:

переподготовку (получение новой профессии/специальности);

(получение новой профессии/специальности); повышение квалификации (совершенствование имеющихся знаний и навыков),

то государство может полностью компенсировать эти затраты.

Условия получения компенсации (для работодателей):

Обучение должно соответствовать требованиям законодательства об образовании.

законодательства об образовании. Работник должен быть принят на постоянную работу .

. Должность/профессия, на которую принят работник, должна требовать пройденного обучения (переподготовки или повышения квалификации).

Чтобы получить компенсацию, нанимателю, после обучения, нужно обратиться с соответсвующими документами в органы по труду, занятости и соцзащите. Сделать это нужно не позже одного месяца.

[info_b]О том, какие именно затраты компенсируются, можно узнать на сайте pravo.by.[/info_b]

К слову, известная гарантия продления контракта (если нет взысканий) распространяется на «предпенсионеров», но только за 2 года до достижения пенсионного возраста.

Кроме того, ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что «предпенсионеры» получили и дополнительные гарантии в трудоустройстве.

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