В трех областях Беларуси объявили оранжевый уровень опасности на 12 декабря

📷 Фото

Опубликовано: 12.12.2022 08:22 , Обновлено: 12.12.2022

Белгидромет снова предупредил белорусов о неблагоприятных явлениях на 12 декабря.

Так, по данным синоптиков, в понедельник ожидается гололедица.

Судя по карте МЧС, это, в частности, касается трех областей — Витебской, Минской и Могилевской.

Как предупредили спасатели, 12 декабря из-за погоды могут подстерегать следующие опасности:

повреждение (обрыв) линий связи и электропередач;

затруднение движения транспорта;

увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий;

риск травматизма населения.

В целом по стране в этот день будет облачно с прояснениями. Днем во многих районах пойдет кратковременный снег, мокрый снег.

Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха составит 0, -6°С, по востоку до +2°С.