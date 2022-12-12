В трех областях Беларуси объявили оранжевый уровень опасности на 12 декабря
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Белгидромет снова предупредил белорусов о неблагоприятных явлениях на 12 декабря.
Так, по данным синоптиков, в понедельник ожидается гололедица.
Судя по карте МЧС, это, в частности, касается трех областей — Витебской, Минской и Могилевской.
Как предупредили спасатели, 12 декабря из-за погоды могут подстерегать следующие опасности:
- повреждение (обрыв) линий связи и электропередач;
- затруднение движения транспорта;
- увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий;
- риск травматизма населения.
В целом по стране в этот день будет облачно с прояснениями. Днем во многих районах пойдет кратковременный снег, мокрый снег.
Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха составит 0, -6°С, по востоку до +2°С.