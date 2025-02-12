В TikTok показали, как после реставрации выглядит фасад Ружанского дворца. У зрителей возник только один вопрос

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Опубликовано: 12.02.2025 17:27 , Обновлено: 12.02.2025

В социальной сети TikTok выложили ролик, на котором показали как выглядит Восточный корпус Ружанского дворца после завершения внешних реставрационных работ. Автор ролика показал, как выглядит фасад исторического здания, крышу которого украшает скульптура древнеримской богини Минервы, и как оно выглядит изнутри.

При этом у пользователей социальной сети возник только один вопрос, связанный с выбором цвета, в который решили покрасить фасад здания реставраторы.

https://www.tiktok.com/@brestcity/video/7470079391545019654?_r=1&_t=ZM-8tqpz5DMHVn

«Почему именно такой цвет краски?» - спросил один из комментаторов.

«А вы не знаете, почему выбрали такой насыщенный зеленый, так ли было пару веков назад?» - задался вопросом еще один.

«Слышала, что думали перекрашивать, потом передумали назад.. эх, пожалуйста, может можно исправить этот цвет?», - написала еще одна пользовательница соцсети.

[info_b]Ружанский дворец - один из крупнейших дворцовых комплексов Беларуси XVIII—XIX вв., собственность и резиденция князей Сапег. Построен в 1784—1786 гг. в переходном от барокко к классицизму стиле архитектором Я. С. Беккером на основе стен предыдущего дворца начала XVII в. Разрушен во время Великой Отечественной войны.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал о том, что Ружанский дворец в Брестской области, реставрация которого ведётся в настоящее время, решили перекрасить в яркий изумрудный цвет и почему некоторые специалисты посчитали этот цвет “исторически недостоверным”.

А Гудвин будет? В Беларуси решили перекрасить один из дворцов в изумрудный цвет