А Гудвин будет? В Беларуси решили перекрасить один из дворцов в изумрудный цвет

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Опубликовано: 07.06.2023 13:01 , Обновлено: 07.06.2023

В Беларуси в скором времени может появиться свой Изумрудный дворец. Именно в такой цвет - яркий изумрудный - планируют перекрасить Ружанский дворец в Брестской области, реставрация которого ведётся в настоящее время.

Сейчас разные части Ружанского дворцового комплекса выкрашены в разные цвета - фасад ворот и прилегающих корпусов выкрашены в пастельные тона, так называемый театральный корпус - в яркие холодные оттенки зеленого цвета, а северо-восточную аркаду начали выкрашивать в более светлые тона зелёного.

Так Ружанский дворец выглядит сейчас

Такое цветовое разнообразие привело в недоумение некоторых общественных активистов и вынудило их обратиться за разъяснениями в филиал «Брестреставрацияпроект», который отвечает за реставрацию комплекса.

Так Ружанский замок планируют выкрасить реставраторы

В своём ответе, который опубликовал телеграм-канал «Спадчына», научный руководитель Владимир Нахимович Казаков, директор «РеставрацияИнвест»,заверил, что в ходе реставрации памятник архитектуры “будет приведен к единому виду”. Причём в основу будет взят именно цвет театрального корпуса — яркий изумрудный.

Авторы телеграм-канала, который специализируется на вопросах, связанных с охраной историко-культурного наследия Беларуси, посчитали обоснования, на которые ссылаются реставраторы, ошибочными, а выбранный ими цвет - исторически недостоверным.

В качестве альтернативы они предложили рассмотреть другие цветовые решения, разработанные архитектором-реставратором центра «Рестабилис» Роман Забелло. Специалист подготовил две визуальные реконструкции фасада дворца в тепло-зеленых оттенках, близких к тому, на которые указывают результаты физико-химических исследований, проводимых при подготовке реставрационных работ в Ружанах.

Первый вариант, предложенный Романом Забелло

Второй вариант, предложенный Романом Забелло

А какое цветовое решение больше нравится вам?

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[info_b]Согласно планам местных властей, после реставрации в восточном корпусе Ружанского дворца должен разместиться многофункциональный зал, оборудованный сценой, а также гостиница и ресторан или кафе. Кроме того, ведётся разработка проекта консервации северного корпуса дворцового комплекса и западной аркады. [/info_b]