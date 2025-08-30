В Threads рассказали, как белорусам бесплатно попасть в бизнес-залы аэропортов

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 30.08.2025 15:09 , Обновлено: 30.08.2025

Один из пользователей Threads поделился с подписчиками способом, как без оплаты попасть в бизнес-залы в аэропортах и в комфорте провести время перед полетом.

Так, согласно совету блогера @semigradsky, всё, что нужно — это скачать приложение Visa Airport Companion и привязать карту Visa.

“Получаем два бесплатных посещения бизнес-залов в аэропортах”, — рассказал мужчина.

И добавил: “В Минском аэропорте это мягкое кресло, розетка, бесплатный быстрый Wi-Fi. Что ещё нужно?)”

Правда, пользователи в комментариях отметили, что для того, чтобы попасть в бизнес-класс, подойдет не любая карта Visa. Так, на сайте Visa сказано, что приоритетный сервис доступен держателям:

Visa Platinum;

Visa Platinum Business;

Visa Signature;

Visa Signature Business;

Visa Infinite.

Причем, первым двум приоритетное обслуживание доступно 2 раза в год, Visa Signature и Visa Signature Business - 10 раз в год, а Visa Infinite - без ограничений.

[inf]Кстати, с 1 сентября 2025 года, чтобы иметь возможность пользоваться сервисом вам необходимо в течение 35 дней совершать покупки картами Visa Platinum на cумму от 700 BYN, Visa Signature — от 1 000 BYN, Visa Infinite — от 1 400 BYN. Для держателей карт Visa Platinum Business и Visa Signature Business ограничений по минимальным суммам оплат в месяц нет.[/inf]

Подробнее об условиях можно почитать по ссылке.

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