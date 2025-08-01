В «Белавиа» объявили, куда полетит их новый Airbus

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Опубликовано: 01.08.2025 14:17 , Обновлено: 01.08.2025

Национальный авиаперевозчик "Белавиа" 1 августа раскрыл секрет, куда будет летать самый вместительный самолёт своего воздушного флота - дальнемагистральный Airbus А330-200, который компания приобрела в начале этого года.

В пресс-службе компании объявили, что первый из трёх купленных “Белавиа” самолётов Airbus будет летать по маршруту Минск-Дубай-Минск.

“Сегодня — первый рейс в Эмираты на дальнемагистральном А330-200. Красивая дата, 267 пассажиров и солнце за окном — все, как надо”, - похвастались в компании, поделившись в своих соцсетях несколькими кадрами с борта самого самолёта и его предполётной подготовки.

Ранее Telegraf.news рассказал, что о «новой эре» в своём флоте — появлении «абсолютно нового для белорусской авиации типа воздушных судов — Airbus A330-200» - авиакомпания объявила 6 июня.

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Позднее министр транспорта Алексей Ляхнович сообщил, что это лишь первый из трёх самолётов, которыми планируют пополнить флот перевозчика до конца года.

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