В Таможенном комитете рассказали, можно ли ввезти в Беларусь лук-севок для дачи из-за границы. Когда не пропустят?

Опубликовано: 19.04.2024 14:39 , Обновлено: 19.04.2024

Государственный таможенный комитет Беларуси пояснил в своем Telegram-канале, в каких случаях можно провезти лук-севок из-за границы для посадки на своем участке без фитосанитарного сертификата, а когда он обязательно нужен.

Все зависит от количества ввозимой сельскохозяйственной культуры. Без фитосанитарного сертификата можно ввозить продукцию весом не более 5 кг . Также документ не нужен при ввозе дынь, арбузов и тыкв в количестве не больше одной штуки , цветов в количестве не больше трех букетов .

Если больше, то фитосанитарный сертификат уже нужен (к примеру, для ввоза сетки лука-севка весом 25 кг документ обязателен). Его выдает уполномоченный орган по карантину растений страны, из которой везут сельскохозяйственную культуру.

Почему нужен этот сертификат? Дело в том, что такие товары относятся к “подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска”. Перечень этот немаленький. Среди прочего туда входят картофель, томаты, чеснок, лук-репчатый, разная капуста и не только. Полный список привели на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как посадить лук по методу 3:15. Сажать лук нужно пяткой вниз, а заостренной частью вверх. Кончики должны слегка выступать из почвы, поэтому не следует полностью закрывать их землей.

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