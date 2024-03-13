«В связи с ухудшением состояния» — Прокуратура объявила об усилении проверок в одной из областей Беларуси

Опубликовано: 13.03.2024 09:09 , Обновлено: 13.03.2024

Прокуратура Могилёвской области решила усилить меры пожарной безопасности в регионе. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

В 2023 году на территории Могилевской области произошло 788 пожаров, что на 7,5% больше, чем в 2022 году. Большинство возгораний зафиксировали в жилых помещениях, а количество погибших составило 88 человек, рассказали в пресс-службе ведомства.

“В связи с ухудшением состояния” прокуратура Могилевской области приняла меры для предотвращения причин, которые и приводят к чрезвычайным ситуациям.

Так, в регионе выявили противоправное поведение более 540 лиц, из которых 25 получили предупреждения. Как утверждают в прокуратуре, белорусы вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли алкоголем и нарушали правила безопасности.

[info_b]С 2021 года погибших на пожарах стало больше: если в 2021 году умер один человек, то в 2022 уже два. Год спустя число жертв увеличилось до пяти. Среди погибших – четыре пенсионера, в том числе три одиноко проживающих и один не работающий. По словам представителей ведомства, люди находились в состоянии алкогольного опьянения.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что Минская прокуратура рассказала о попытках подростков заработать “большие деньги”. На чем пытались заработать молодые люди и чем закончились некоторые из таких историй?

До 6 лет тюрьмы. В прокуратуре назвали «схемы» заработка, в которые встревают белорусские подростки