До 6 лет тюрьмы. В прокуратуре назвали "схемы" заработка, в которые встревают белорусские подростки

Опубликовано: 07.03.2024 13:43 , Обновлено: 07.03.2024

Минская прокуратура рассказала о попытках подростков заработать "большие деньги". На чем пытались заработать молодые люди и чем закончились некоторые из таких историй?

По данным ведомства, случаи, когда молодые люди встревают в преступные схемы участились. Так, желая заработать большие и легкие деньги, подростки находят подозрительные предложения в социальных сетях и мессенджерах.

17-летний юноша откликнулся на предложение в Telegram и попал в преступную схему анонимного работодателя. Тот воспользовался идентификационным номером паспорта подростка для регистрации счетов в банках и “проведения банковских операций”. Пообещал оплату криптовалютой.

“Выяснилось, что эти реквизиты были использованы «работодателем» для мошеннической схемы: под видом предоплаты за сдачу агроусадьбы на открытый на имя парня расчетный счет перечислялись деньги, которые после похищались”, — рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры г. Минска Михаил Мануилов.

Парня привлекли по ч. 1 ст. 222 УК Республики Беларусь. С учетом раскаяния и “незнания” он отделался административной ответственностью в виде штрафа.

Более трагично закончились истории со сбытом наркотических и психотропных веществ. За размещение “закладок” молодых людей приговорили к реальным срокам.

Так, на основании ч. 3 ст. 328 УК Республики Беларусь к 6 годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, был приговорен 17-летний распространитель гашиша. Сотрудники наркоконтроля задержали его на месте закладывания “товара”.

В ведомстве отметили, что подростки многократно пытались заработать на телефонных звонках. Именно они часто выступают в роли тех самых звонящих “представителей правоохранительных органов”, которые пытаются узнать личные данные, либо иным способом выбить денежные средства с обычных граждан.

“Совершение мошеннических действий в составе организованной группы влечет за собой уголовную ответственность по ч. 4 ст. 209 УК Республики Беларусь и наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом”, — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве молодых людей призвали не искать вакансий в чатах соцсетей и мессенджеров, т.к. они чаще всего сопряжены с преступными махинациями. В прокуратуре порекомендовали искать работу на официальном сайте комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

“В разделе «Занятость населения — молодежи» размещен актуальный перечень организаций столицы, готовых принимать на работу учащуюся и студенческую молодежь, — добавил Михаил Мануилов. — Также с вопросами о возможности трудоустройства можно обратиться к руководителю учреждения образования или в первичную организацию БРСМ.”

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