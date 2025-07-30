В Совете Республики предложили повысить некоторые штрафы. А за что - сначала предупреждать?

Опубликовано: 30.07.2025 14:53 , Обновлено: 30.07.2025

Экспертный совет Совета Республики (СР) 30 июля обсудил ряд важных законодательных инициатив, предложенных белорусскими законодателями. В их числе - поправки в кодексы по вопросам административной ответственности, предусматривающие изменения некоторых санкций за отдельные правонарушения. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Михаил Русый рассказал, за что предложили поднять штрафы, а за что - предупреждать, прежде чем штрафовать.

По словам Русого, ужесточение административной ответственности в новом законопроекте, в частности, предусмотрено за выброс мусора из автотранспорта . Подобное поведение отдельных граждан Русый назвал “бескультурьем”.

“Тут надо наводить довольно серьезный порядок, - заявил чиновник и привёл пример из личного опыта. - Вот гимназия есть, люди приезжают всегда со своими детьми, остановились, ждет ребенка, кушает чипсы, открыл в машине дверку и пакет выбросил соседу под забор. Ну, за такое ж надо наказывать довольно серьезно”.

Увеличить штрафы предложили и за мусор, выброшенный в лесу , на прилегающих территориях и территориях предприятиях. Так, для юридических лиц за непринятие мер по отдельным направлениям штрафы предложили поднять до 1000 базовых величин (42 тыс. рублей на сегодня).

Ещё одна сфера, где законодатели предложили ужесточить ответственность - это борьба с инвазивными видами растений. По словам Русого, максимальную планку административной ответственности предложили поднять, но предусмотреть в законодательстве возможность сначала выносить нарушителям предписания и устные предупреждения, а штрафовать лишь в тех случаях, если человек “не примет меры”.

“Даже специалисты не всегда могут перечислить все виды инвазивных растений. Большинство людей знает, что такое борщевик, но, например, золотарник и другие растения для многих остаются непонятными”, - аргументировал своё предложение Русый.

По его словам, меры ужесточения в этой сфере “должны сопровождаться разъяснительной работой”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в ходе нынешнего заседания экспертного совета также обсуждался обсудили проект нового закона, который, в числе прочего, предполагает изменение действующего закона “О государственной дактилоскопической регистрации”.

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