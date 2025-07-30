В Совете Республики предложили изменить закон об обязательной дактилоскопии в Беларуси

Опубликовано: 30.07.2025 11:50 , Обновлено: 30.07.2025

В Совете Республики 30 июля прошло заседание экспертного совета под руководством председателя Натальи Кочановой. Участники совета обсудили проект нового закона, который, в числе прочего, предполагает изменение действующего закона "О государственной дактилоскопической регистрации".

Как сообщили в пресс-службе Совета Республики, новый законопроект предусматривает проведение государственной дактилоскопической регистрации (то есть снятие отпечатков пальцев с внесение этих данных в единую базу) для иностранных граждан, лиц без гражданства и граждан Беларуси в соответствии с строим перечнем.

[info_b]Список лиц, подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации, в Беларуси есть и сейчас. На данный момент в нём 11 категорий лиц:

военнообязанные,

белорусы, идущие добровольцами на службу в Вооруженные Силы, а также призываемые на альтернативную службу;

белорусы, проходящие военную службу в государственных органах, в которых предусмотрена военная служба, других войсках и воинских формированиях Республики Беларусь;

те, кто работает или проходит службу в органах внутренних дел, профессиональных аварийно-спасательных службах, налоговой, таможенных органах, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, органах финансовых расследований Комитета государственного контроля, прокуратуре, Следственном комитете, Государственном комитете судебных экспертиз;

члены экипажей воздушных, морских и речных судов Республики Беларусь;

лица, работающие на опасных производственных объектах;

граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, признанные недееспособными или ограниченные в дееспособности по решению суда;

граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, подозреваемые (обвиняемые) в совершении преступления либо осужденные за совершение преступления;

лица, состоящие на профилактических учетах в органах внутренних дел, лица, в отношении которых применены принудительные меры безопасности и лечения, предусмотренные Уголовным кодексом, а также лица, помещённые под административный арест;

иностранцы и лица без гражданства, подлежащие депортации или высылке из Республики;

иностранцы и лица без гражданства, обратившиеся в Беларуси с ходатайством о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике (за некоторыми исключениями).[/info_b]

В пресс-службе Совета Республики не уточнили, планируется ли пересматривать данный список и какие именно изменения действующего закона о дактилоскопической регистрации предлагается внести. Там лишь подчеркнули, что реализация положений нового законопроекта поспособствует “обеспечению общественной безопасности и безопасности жизнедеятельности населения”, а также позволит снизить уровня преступности и криминализации общества.

Кроме того, белорусских законодателей, поправки в закон благотворно повлияет на национальную безопасность “в части своевременного предупреждения, выявления и пресечения экстремистской деятельности”, а также установления лиц, причастных к такой деятельности.

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