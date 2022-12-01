В Сморгони заметили белку, бегающую по стене многоэтажки

Опубликовано: 01.12.2022 11:07 , Обновлено: 01.12.2022

Житель Сморгони опубликовал кадры, на которых белка лазит по стене многоэтажного дома. По его словам, оттуда она через форточку забирается в квартиры.

О необычной способности белки рассказал читатель Onliner Дмитрий. По его словам, дом расположен недалеко от леса. Вероятно, оттуда и прибежала поближе к людям рыжая красавица.

На кадрах видно, что белка ползает по стене, потом залазит в открытые окна, делает свои пока неизвестные никому дела, а потом тем же путем перелазит в другую квартиру.

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