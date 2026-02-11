В Смолевичах собрали 100 иностранцев, чтобы публично депортировать одного из них

Опубликовано: 11.02.2026 16:39 , Обновлено: 11.02.2026

В Смолевичах Минской области на предприятии «Смолевичи Бройлер» собрали более 100 мигрантов. Поводом стало происшествие с участием одного из них.

На собрание пришли также руководители районной и областной миграционной службы, а также начальник РОВД (районного отдела внутренних дел). В ходе мероприятия они сообщили, что один из иностранцев, придя на работу в «Смолевичи Бройлер», устроил пьяный дебош, чем нарушил общественный порядок.

Его публично «приговорили» к депортации из Беларуси. А остальных собравшихся попросили соблюдать белорусские законы, сообщило местное издание Smolevichi-24.by.

Ранее, в конце 2025 года, глава МВД (Министерства внутренних дел) Беларуси Иван Кубраков заявил, что, хотя в стране ждут гостей и работников из других стран, к нарушителям применяют специальные меры, например депортацию.

По данным МВД, депортированы примерно 3 тысячи иностранцев. Иван Кубраков уточнил, что каждый приехавший гражданин другой страны получает на въезде «разъяснения правил поведения и особенностей законодательства».

Кубраков рассказал, сколько иностранцев депортировали из Беларуси в 2025 году