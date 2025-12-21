Кубраков рассказал, сколько иностранцев депортировали из Беларуси в 2025 году

Опубликовано: 21.12.2025 08:44 , Обновлено: 21.12.2025

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков заявил, что, хотя в стране ждут гостей и работников из других стран, к нарушителям применяют специальные меры, например, депортацию.

«Республика Беларусь ведет открытую и доброжелательную миграционную политику. Мы всегда рады гостям, которые приезжают к нам для отдыха, учебы или работы. Подавляющее большинство ведет себя достойно», — заявил глава МВД.

Тем не менее за прошедший год из Беларуси, по данным МВД, депортировали примерно 3 тысячи иностранцев. Иван Кубраков уточнил, что каждый приехавший гражданин другой страны получает на въезде «разъяснения правил поведения и особенностей законодательства».

Тех же, кто нарушил закон, сразу не выдворяют из страны. На первый раз — предупреждают, а в случае повторения — обязывают покинуть Республику.

Ранее в МВД Беларуси уже отчитывались об «устойчивом росте» числа иностранных граждан, приезжающих в Республику. Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Иван Новиков сообщил в начале декабря, что за девять месяцев 2025 года число иностранцев, приехавших в Беларусь на заработки, выросло по сравнению с прошлым годом в полтора раза — с 21 тыс. до 32 тыс. человек.

А всего, по данным МВД на 1 октября, на учёте в милиции состояло более 230 тыс. иностранцев, в том числе постоянно проживающих — 167 тыс. человек.

Таким образом, количество депортированных превысило 1% от всех иностранцев в Беларуси, но не достигло 2%.