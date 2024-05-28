В службе доставки СДЭК назвали причину масштабного сбоя. Когда белорусам доставят посылки?

Опубликовано: 28.05.2024 15:17 , Обновлено: 28.05.2024

Российская служба доставки грузов и документов СДЭК, которая работает и в Беларуси, рассказала, когда восстановится работа сервиса. Также там объяснили, почему с 26 мая оператор приостановил обработку посылок.

В аккаунте “ВКонтакте” СДЭК пообещала восстановить выдачу отправлений “не позднее 29 мая”. “Мы работаем над полным возобновлением обслуживания, но также заготовили и резервные схемы”, - написал оператор.

Сервис заверил, что все посылки клиентов в безопасности, а работники делают “все необходимое”, чтобы отправления скорее оказались у адресатов.

На сайте СДЭК, который с трудом сейчас загружается, рассказали, что портал и приложение службы доставки не работают “вследствие технического сбоя”. “Также невозможны прием и выдача отправлений. Все посылки будут бережно нами сохранены и выданы вам после устранения технических проблем”, - пообещал оператор.

В объявлении на сайте также указали, что в случае необходимости срок хранения отправлений в пунктах выдачи заказов продлят.

Ответственность за сбой работы СДЭК взяла на себя хакерская группа Head Mare, которая заявила, что использовала вирус-шифровальщик. “Head Mare не дала времени СДЭК на то, чтобы защитить себя. Сисадмины оказались слишком слабы. А политики безопасности не оправдали себя”, - написали взломщики в своем аккаунте Х.

Вирус-шифровальщик шифрует выкачанные данные, и компания не может получить к ним доступ. Использование этого вируса подтвердили изданию “Ведомости” также неназванный источник в СДЭК и “собеседник в одной из крупных компаний в сфере информационной безопасности”.

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