Wildberries начал начислять белорусам баллы за покупки. На что можно потратить?

Опубликовано: 16.05.2024 13:45 , Обновлено: 16.05.2024

Популярный маркетплейс Wildberries запустил новую функцию, благодаря которой белорусы смогут накапливать баллы и тратить их на покупки. В пресс-службе компании заявили, что сейчас эта возможность есть у пользователей официального сайта и устройств на платформе Android, однако вскоре появится и у остальных.

Новая функция называется «Баллы за отзывы». Несложно доказаться, что для начисления бонусов нужно оформить заказ, забрать покупку и написать комментарий. Плохой или хороший, руководство не уточнило. Однако в Wildberries пообещали, что начисленные баллы будут полностью эквивалентны рублям.

Отзыв на товар нужно оставить не позднее пяти дней с момента получения. Баллы вам зачислят не сразу, а через 14 дней, рассказали в пресс-службе. Также там уточнили, что потратить их можно будет абсолютно на всё.

Ранее Telegraf.news писал, что на Wildberries начали продавать автомобили. Оформить заказ можно только по полной предоплате, а ассортимент пока ограничится одной китайской маркой.

После оформления заказа официальный дилер согласует с вами место доставки, а договор купли-продажи заключат непосредственно перед выдачей машины. При этом, сообщили в пресс-службе, покупку доставят домой или к ближайшему пункту выдачи.

Wildberries запустил продажу автомобилей. Оплата при получении?