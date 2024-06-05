"В случае отказа - блокировка карт-счета" - МВД предупредило белорусов о звонках "представителей банков"

Опубликовано: 05.06.2024 15:23 , Обновлено: 05.06.2024

В МВД рассказали, что белорусам стали звонить люди, представляющиеся сотрудниками банка и предлагающие продлить срок действия платежной карты, так как истекает ее срок действия.

Как рассказала газета МВД “На страже”, неизвестные убеждают белорусов продлить срок действия карточки прямо во время разговора и предлагают заключить онлайн-договор с помощью СМС. В случае отказа - блокировка карт-счета.

И если человек назовет такому “представителю банка” код из присланного сообщения, злоумышленники смогут войти в его личный кабинет в мобильном или интернет-банкинге. И, соответственно, получить доступ к денежным средствам жертвы.

Как отметило издание, эта мошенническая схема похожа на уже известные, когда, например, аферисты представляются сотрудниками оператора сотовой связи и предлагают продлить срок действия SIM-карты или договора на обслуживание.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Министерство здравоохранения предостерегло белорусских медиков от переписок в мессенджерах с людьми, которые представляются руководителями больниц, поликлиник, медцентров и сообщают об “интересе” правоохранителей к сотруднику медучреждения.

«Вами интересовались правоохранители» — Минздрав предостерег белорусских медиков от переписок с «руководителями учреждений». В чем дело?