В СК рассказали, кто из белорусов может избежать ответственности за дачу взятки

Опубликовано: 30.04.2024 08:56 , Обновлено: 30.04.2024

В эфире белорусского телевидения начальник главного управления процессуального контроля Следственного комитета Беларуси Вадим Кисель рассказал, останется ли безнаказанным тот, кто не получал взятку, а давал её.

В ведомстве предупредили, что рано или поздно подобные преступления раскрываются, а виновные несут заслуженные наказания. Правда, более конкретной информацией представитель СК не поделился.

“Коррупционеры думают, что до них время не дойдёт, они будут находиться в тени. Но это не так. Рано или поздно этот человек понесёт ответственность, – добавил Вадим Кисель.

Также он напомнил, что Уголовный кодекс Беларуси предусматривает ответственность за дачу взятки и посредничество во взяточничестве. При этом представитель СК уточнил, что к данным статьям есть примечания. Во-первых, инициатор взятки освобождается от ответственности, если деньги у него вымогают. Вторым исключением из правил служит раскаяние:

“Если человек дал взятку и осознал, что поступил неправильно, добровольно заявил о совершённом и активно способствовал раскрытию преступления, он также освобождается от уголовной ответственности”.

[info_b]Согласно ст. 431 УК РБ, за дачу взятки лицо наказывается штрафом, исправительными работами до 2 лет, арестом, ограничением свободы до 2 лет или лишением свободы до 5 лет. За дачу взятки в особо крупном размере или же повторно человека могут посадить в тюрьму сроком до 7 лет.[/info_b]

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