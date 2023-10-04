В школе в Барановичах перед учащимися провели показательный суд над женщиной

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Опубликовано: 04.10.2023 16:49 , Обновлено: 04.10.2023

Ученики средней школы № 9 в Барановичах 3 октября наблюдали за показательным судом над женщиной, которая совершила преступление.

Известно, что выездное открытое судебное заседание рассматривало уголовное дело по факту кражи ч. 1 ст. 205 УК РБ. [info_b] Тайное похищение имущества – наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на то же срок.[/info_b]

Перед школьниками на скамье подсудимых предстала жительница Клецкого района, ее обвиняли в краже мобильного телефона у своего знакомого.

На суде рассказали ее историю. Оказывается, уже два года женщина нигде не работала, жила за счет средств своей матери.

Во время показательного суда перед школьниками женщина свою вину полностью признала. Ей вынесли приговор – 300 часов общественных работ.

«Хочется надеяться, что участие школьников в открытом судебном заседании будет способствовать формированию у ребят твёрдой установки на законопослушный образ жизни», – написали в Telegram-канале управления по образованию Барановичского городского исполнительного комитета.

Ранее Телеграф писал, что Совет министров Беларуси изменил правила организации оздоровления детей в лагерях. Соответствующее постановление № 636 от 29.09.2023 опубликовали на Национальном правовом портале Беларуси.

Совмин изменил порядок организации оздоровления детей. Что нового?