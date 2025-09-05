В школах Минска начали устанавливать автоматы с едой и напитками. А чипсы будут?

Опубликовано: 05.09.2025 12:47 , Обновлено: 05.09.2025

В одной из школ Минска установили первый вендинговый автомат от Комбината школьного питания. В нём ученики и педагоги могут купить еду и напитками. Посмотрели, что в ассортименте, и узнали, ждать ли подобных автоматов в других школах.

Свой первый вендинговый автомат Комбинат школьного питания установил в средней школе №52 в столичном микрорайоне Каменная горка. По информацииагентства “Минск-Новости”, такие аппараты в скором будущем планируется установить и в других столичных школах.

В ассортименте автоматов, судя по видео, показанному госагентством в их Telegram-канале, нет обычных для такого формата продаж товаров, которые бы точно понравились большинству малышей и подростков, но не понравились бы их родителям - чипсов, газировки, вредных сладостей. На витрине автомата только еда и напитки, одобренные для детского питания: соки, питьевая вода, из сладостей - зефир, вафли, печенье, кукурузные палочки.

По сути, ассортимент вендинговых автоматов дублирует продукцию, представленную в школьных буфетах, и является просто дополнительной точкой, где дети смогут купить себе полезный перекус.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в преддверии нового учебного года представители Минобразования, Минздрава и комбинатов школьного питания заявили, что в новом учебном году стоимость питания должна остаться на уровне прошлого года. При этом само меню претерпело изменения. В рационы включили десятки новых блюд, опробованных во время «пилотного проекта».

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