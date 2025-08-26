Белорусам рассказали о новинках в школьном меню с 1 сентября. А что по цене?

Опубликовано: 26.08.2025 17:33 , Обновлено: 26.08.2025

Представители Минобразования, Минздрава и комбинатов школьного питания заявили, что в новом учебном году стоимость питания должна остаться на уровне прошлого года. При этом само меню претерпело изменения. В рационы включили десятки новых блюд, опробованных во время «пилотного проекта».

Как сообщила начальник отдела по организации питания Академии образования Люция Михальчук, денежные нормы расходов на питание, которые определяют его стоимость, пока остались прежними. Родители, по её словам, как и раньше, при платном питании будут возмещать только стоимость самих продуктов. При этом бесплатным питанием в этом году будет обеспечено более 65% всех учащихся, заявила на пресс-конференции Михальчук.

Главное новшество — повсеместное внедрение меню, разработанного по итогам прошлогоднего «пилотного проекта по питанию». Основой для него стал новый сборник технологических карт, в котором содержится более 400 рецептов. В Минске, по словам директора Комбината школьного питания Людмилы Крупской, осеннее меню будет включать 137 блюд, из которых 60 — абсолютно новые.

Среди новинок в столичных школах появятся:

Салат «Школьная мозаика» с сельдереем , салат «ТриО» и салат с дайконом .

, салат «ТриО» и салат с . Мясные шарики и гуляш «Пикантный».

Риет из морской капусты с овощами.

Новый яблочный напиток (по сути компот, но без твёрдой части, которую не любят дети).

На вопрос о том, что делать с нелюбимыми, но полезными блюдами, вроде рыбных и печёночных котлет, которые часто уходят в отходы, специалисты ответили, что исключать их из рациона не будут, так как они необходимы для растущего организма. При этом, как заверили спикеры, повара будут использовать более привлекательные рецепты.

«В информационном сборнике более 30 блюд из рыбы, где она предлагается в составе с другими продуктами — свининой, творогом, сыром „Рикотта“. Поэтому, пожалуйста, можно выбрать», — пояснила Михальчук.

Представители ведомств также напомнили, что отказ от школьного питания не запрещён — для этого достаточно устного обращения родителей к администрации школы. Однако они заявили, что именно горячее питание в школе является сбалансированным и соответствует энергозатратам детей разных возрастов.

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