В шести районах Беларуси ввели ограничения на посещение леса

Опубликовано: 21.04.2023 09:06 , Обновлено: 21.04.2023

В преддверии выходных в шести районах Беларуси ввели ограничения на посещение лесов. По состоянию на утро 21 апреля, ограничения, согласованные областными управлениями Министерства по чрезвычайным ситуациям, действуют в пяти районах Гродненской области и в одном районе Брестской области.

Согласно оперативным данным, опубликованным на сайте Министерства лесного хозяйства, на Гродненщине ограничения действуют в Вороновском, Лидском, Островецком, Ошмянском и Сморгонском районах, а на Брестчине – в Ляховичском районе.

Отметим, что решение о введении ограничений и запретов на посещение лесов, а также их отмене принимают районные исполкомы по согласованию с МЧС и местными лесохозами.

Хотя сейчас причины введения ограничений власти не озвучивали, как правило, их вводят при III классе пожарной опасности. Поскольку на ближайшие дни синоптики спрогнозировали солнечную погоду, ограничения могут быть связаны со складывающейся в этих районах метеорологической обстановкой.

Ранее в МЧС сообщали, что при введении ограничений на посещение лесов запрещено разводить там костры, а также пользоваться мангалами. Обычные прогулки в лесу при этом не запрещаются. При этом проезд по лесным дорогам на личных автомобилях не разрешён.

Как сообщал Телеграф, на предстоящих выходных на погоду в Беларуси будет влиять область повышенного атмосферного давления. Она же «ответит» и за осадки, и за довольно комфортную дневную температуру.

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