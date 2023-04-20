Пора доставать купальники? Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в пятницу и на выходных

Опубликовано: 20.04.2023 12:46 , Обновлено: 20.04.2023

В ожидании «маленьких каникул» белорусы озадачились вопросом: что брать с собой в места отдыха? Зонтик или шляпу от солнца, купальник, плавки? Интригу уже немного раскрыл Белгидрометцентр, рассказав о погоде на 21-23 апреля.

Так, в пятницу и на выходных на погоду в Беларуси, как отметили синоптики, будет влиять область повышенного атмосферного давления. Она же «ответит» и за осадки, и за довольно комфортную дневную температуру.

По прогнозу Белгидрометцентра, в пятницу, 21 апреля , температура воздуха ночью составит от +2°С до +8°С. Днем воздух прогреется от +13°С до +19°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

Единственное, что может испортить впечатление, – северный ветер, хотя и умеренный.

А вот в субботу, 22 апреля , синоптики обещают нам ветер переменных направлений, причем слабый до умеренного. А значит, есть все шансы погреться на улице, если дома уже отключили отопление.

К тому же, опять, как сообщает Белгидрометцентр, будет преимущественно без осадков.

По сведениям синоптиков, ночью нас ожидают небольшие градусы – от +2°С до +9°С, а днем – практически те же +14..+19°С, что и в пятницу. Только на градус теплее.

И в воскресенье, 23 апреля , Белгидрометцентр осадков нам не обещает – «преимущественно» без них. Что касается ветра, то его спрогнозировали «южной четверти, слабый до умеренного».

Ночью температура все та же – от +2°С до +9°С. А днём (ура-ура!) – еще теплее, от +16°С до +21°С.

Ну, и вы все еще думаете, что мы пошутили про купальники?!