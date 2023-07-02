В шести местах. Узнали, где в Минске и во сколько смотреть салют в День Независимости

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Опубликовано: 02.07.2023 18:10 , Обновлено: 03.07.2023

Минский городской исполнительный комитет сообщил, в каких местах столицы 3 июля будет фейерверк.

Салют в День Независимости запустят в шести точках города:

над музейно-парковым комплексом «Победа»;

над парком имени М. Павлова;

над набережной парка «Дрозды»;

в парке Уго Чавеса;

над площадкой у «Чижовка-Арены»;

над площадкой у Национальной библиотеки.

Начнется фейерверк в 23:00, сообщили в Мингорисполкоме.

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