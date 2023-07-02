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В шести местах. Узнали, где в Минске и во сколько смотреть салют в День Независимости

В шести местах. Узнали, где в Минске и во сколько смотреть салют в День Независимости
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Минский городской исполнительный комитет сообщил, в каких местах столицы 3 июля будет фейерверк.

Салют в День Независимости запустят в шести точках города:

  • над музейно-парковым комплексом «Победа»;
  • над парком имени М. Павлова;
  • над набережной парка «Дрозды»;
  • в парке Уго Чавеса;
  • над площадкой у «Чижовка-Арены»;
  • над площадкой у Национальной библиотеки.

Начнется фейерверк в 23:00, сообщили в Мингорисполкоме.

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