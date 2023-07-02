В шести местах. Узнали, где в Минске и во сколько смотреть салют в День Независимости
💼 Официально
Минский городской исполнительный комитет сообщил, в каких местах столицы 3 июля будет фейерверк.
Салют в День Независимости запустят в шести точках города:
- над музейно-парковым комплексом «Победа»;
- над парком имени М. Павлова;
- над набережной парка «Дрозды»;
- в парке Уго Чавеса;
- над площадкой у «Чижовка-Арены»;
- над площадкой у Национальной библиотеки.
Начнется фейерверк в 23:00, сообщили в Мингорисполкоме.
Кому из белорусов отключат горячую воду в июле? График и список адресов