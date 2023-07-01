Кому из белорусов отключат горячую воду в июле? График и список адресов
В июле горячую воду планируют отключить как жителям Минска, так и областей. Все из-за работ, которые должны провести энергопредприятия. Чтобы это не было сюрпризом, посмотрите, будут ли отключать горячую воду у вас. Публикуем график и список адресов.
Минск
[info_b]Чтобы быстро проверить, есть ли ваш дом в списке, нажмите Ctrl + F (на Windos) или Cmd + F (на MacOS) и введите название улицы.[/info_b]
С 4 июля
- «Автозаводская», ст. м. вход №1, вход №2;
- 1-ый пер. Щедрина, 1;
- 2-ой пер Долгиновский, 1;
- б.Шевченко, 1, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 26;
- Большое Стиклево, 102к.5;
- Долгиновский тракт, 39, 39а, 42, 44, 50, 52, 54, 54а, 54б, 56;
- Новодворский сельсовет, 40, 40к.1, 40к.2;
- пер. Бехтерева, 3, 5, 6, 7, 10, 12;
- пер. Добромысленский, 3, 4, 5а, 5;
- пер. Домашевский, 1а, 4, 9, 11, 11а;
- пер. Кооперативный, 6, 12;
- пер. Молочный, 4;
- пер. Нововиленский, 2, 4, 6, 8, 10, 12;
- пер. Северный, 17;
- пер. Стекольный, 1, 3, 4, 5, 5а;
- пер. Толстого, 12;
- пер. Я.Коласа, 3, 3а, 4, 5, 6, 9, 11;
- пл. Парижской коммуны, 1;
- пр. Дзержинского, 1б, 1в, 1г;
- пр. Машерова, 4, 6а, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 17/4, 17г, 18, 20, 25, 26, 29, 30, 33, 35, 38, 40, 42, 48, 50, 54;
- пр. Независимости, 3к1, 3к.2, 8, 11, 13, 17к1, 17к3, 17к4, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 49, 53, 55, 55а, 57;
- пр. Партизанский , 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 112а, 113, 114, 116, 117а, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149;
- Старовиленский тракт, 3, 5, 41, 41а/11, 67, 87, 88, 89, 89а, 91, 93;
- ул. 2-я Шестая линия, 9, 11, 13, 15;
- ул. Ангарская, 2к.1, 2к.2, 2к.3, 3к.1, 3к.2, 3к.3, 4к.1, 4к.2, 5к.3, 5к.4, 5к.6, 7, 9к.1, 9к.2, 11, 13к.1, 13к.2, 15к.1;
- ул. Беломорская, 1, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23;
- ул. Берестянская, 12;
- ул. Бехтерева, 5, 6а, 9, 10, 12, 16;
- ул. Бобруйская, 2а, 3, 8, 12а;
- ул. В.Хоружей, 1а, 2, 3, 3а, 3в, 4, 5а, 5б, 6б, 6в, 7, 8, 9, 11, 10 к.1, 10к.2, 12к.2, 13/61, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17, 18а, 18б, 18к.1, 18к.2, 19, 20, 22, 24к.1, 24к.2, 25, 25к.3, 26, 26а, 29, 30, 31, 31а, 32, 32а, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 44а, 46к.1, 46к.2, 46к.3, 48, 48а;
- ул. Варвашени, 1, 4, 6к.1, 6к.2, 6к.3, 6к.4, 7, 7б, 8к.1, 8к.2, 8к.3, 9, 10, 11, 12, 13к.4, 14, 15, 16, 18, 20к.1, 20к.2, 20к.3, 22а, 22к.1;
- ул. Вокзальная, 5, 9а, 11, 13а, 22, 26;
- ул. Володарского, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12А;
- ул. Гая, 1, 3, 4к.2, 4к.3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 15а, 17;
- ул. Гебелева, 6;
- ул. Городской вал, 2, 3, 4, 4к.2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12к.2;
- ул. Даумана, 13, 13б, 23;
- ул. Дорошевича, 4, 6а, 8;
- ул. Дрозда, 7, 14, 25а;
- ул. Жилуновича, 1а;
- ул. Западная, 7а, 15, 19, 20;
- ул. Иерусалимская, 4, 11а;
- ул. Интернациональная, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20а;
- ул. К.Цеткин, 4, 16, 18, 24, 49, 51, 51а;
- ул. Кальварийская, 7, 9, 15, 17, 17а, 21, 21к1, 21к3;
- ул. Каховская, 58, 60, 62, 64, 64а, 66, 68, 70;
- ул. Киселева, 3, 5, 4, 6а, 6б, 6в, 7, 9, 9 к.1, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 42/2, 43, 45, 55, 61, 61а, 67;
- ул. Козлова, 9, 11, 11а, 13, 15, 17 к.1, 17 к.2, 19;
- ул. Коллекторная, 3, 3а;
- ул. Коммунистическая, 3, 4, 5, 6, 6к.1, 6к.2, 6к.3, 6к.4, 6к.5, 6а, 6б, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 19, 24, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 54, 86;
- ул. Комсомольская, 6, 8, 12, 12а, 14, 16, 18, 20а, 22, 24, 26, 28, 30;
- ул. Короля, 34, 38к1, 38к2, 38к3, 38а, 45, 47, 49, 51, 65а, 67, 71, 73;
- ул. Котовского, 2, 9, 9а;
- ул. Красная, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17а, 17к.1, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21, 21а, 22, 23к.5;
- ул. Краснозвездная, 6, 8, 18, 18б;
- ул. Кропоткина, 22, 44, 57, 72, 74, 84, 89, 93, 93а, 95, 97, 97б, 108, 108а, 110, 112, 114;
- ул. Куйбышева, 14, 16, 17, 19, 19а, 25а, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 44, 46, 46а, 48, 53, 55, 57, 57а, 63, 65, 65а, 67к.3, 67к.2, 67к.1, 69, 69а, 77, 79, 81, 83, 85;
- ул. Кульман, 1, 1/4, 1/12, 2, 3, 4, 5а, 11, 13, 14, 15,16, 18, 20а, 22, 5, 9, 21, 21а, 21б, 27, 29, 23, 31, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 39; ул. Куприянова, 4, 4а, 6;
- ул. Л.Чайкиной, 4, 5, 5а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16;
- ул. Лазо, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
- ул. Ленинградская, 2;
- ул. Либкнехта, 43, 54, 66, 68, 68а, 70, 70а;
- ул. М.Богдановича, 6, 8, 33, 35, 46, 48, 50, 52, 52а, 52б, 52в, 52г, 53, 53а, 54, 55, 56, 58, 58а, 58б, 60, 62, 66, 64к.1, 64к.2, 68, 68а, 70, 72, 74, 76, 89, 91, 91А, 97, 129, 129а, 131, 133, 135, 137, 139, 139а, 143, 143а, 145к.1, 145к.2, 147, 147а;
- ул. Магнитная, 30;
- ул. Михалова, 3;
- ул. Мичурина, 3, 7;
- ул. Молодежная, 3к.1, 3к.2;
- ул. Московская, 1, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 20, 22;
- ул. Мясникова, 3а, 5, 7, 11а, 11б, 11в, 11г, 17, 25, 25а, 26, 27, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 44а, 70, 74, 76, 78;
- ул. Немига, 5, 30, 36, 38, 40;
- ул. Новаторская, 2а, 53а, 55а, 55к.1;
- ул. Нововиленская, 1, 1а, 3а, 5а, 7б, 8, 18, 20, 20а, 21к.1, 21к.2, 21к.3, 22, 23, 24, 24а, 24б, 24в, 24г, 24д, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43;
- ул. Огарева, 1, 3;
- ул. Одесская, 4, 6, 8, 14;
- ул. Омельянюка, 3, 5, 7, 15, 15в, 18, 19;
- ул. Орджоникидзе, 10, 17;
- ул. Орловская, 58, 58а, 58к.1, 60, 62, 70;
- ул. Осипенко, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39;
- ул. Пархоменко, 3;
- ул. Пашкевич, 3, 5, 9;
- ул. Платонова, 13, 15;
- ул. Пржевальского, 2;
- ул. Прогрессивная, 8, 29а;
- ул. Пугачевская, 1, 3, 6, 10, 20, 22, 24;
- ул. Рабкоровская, 13, 14, 15, 21, 24, 24а, 28, 17, 17к1, 19;
- ул. Радиальная, 17, 23;
- ул. Революционная, 9, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 22, 24, 24а, 24б, 26, 26а, 28, 32;
- ул. Свердлова, 2, 4;
- ул. Седова, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
- ул. Смолячкова, 4, 10;
- ул. Советская, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19;
- ул. Социалистическая, 2, 2к.17, 5, 7, 9, 9к.1, 11, 17, 18, 18а, 26, 26к.13, 28;
- ул. Стадионная, 3, 5, 9, 14, 14к.1;
- ул. Старовиленская, 52, 54, 85, 87, 87к.1, 95, 95а, 97б, 100, 100а, 100к.1, 100к.2, 131, 133;
- ул. Сторожевская, 15, 15а;
- ул. Строителей, 1, 2, 4, 5а, 6, 8;
- ул. Суражская, 10;
- ул. Сурганова, 37 к.1, 37к.2, 37к.3, 37к.4, 37к.5, 39, 41, 45к.1, 45к.2, 45к.3, 45к.4, 47к.1, 47к.2, 47к.3, 47к.4, 47к.5;
- ул. Толстого, 1(по г.п.), 4, 6, 8, 10, 32;
- ул. Трудовая, 1а, 3, 5, 6, 10;
- ул. Украинская, 1, 3;
- ул. Фабрициуса, 3, 5, 5к2, 7, 7а, 8, 8б к.1, 8в, 8в к.1, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 24, 24а, 26, 28, 30, 36;
- ул. Центральная, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8а, 25, 45, 47;
- ул. Цнянская, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14а, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 2к.1, 2к.2, 4к.1, 4к.2, 12;
- ул. Челюскинцев, 3, 5, 7, 9, 14, 71, 73;
- ул. Червякова, 2к.1, 2к.4, 4, 4а(по г.п), 4б(по г.п), 6, 8, 8а, 10а,14, 16, 18, 20, 22, 25, 55, 57, 57а, 59;
- ул. Чичерина, 1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 11, 13, 14, 15, 19;
- ул. Шоссейная, 7, 7а, 9;
- ул. Щедрина, 1;
- ул. Я.Коласа, 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23к.1, 23 к.2, 25 к.1, 25 к.2, 25 к.3, 27к.1, 27 к.2, 29, 29а, 31, 33, 35.
- 2-й Измайловский пер., 13;
- 3-й пер. Можайского, 11;
- ул. 50 лет Победы, 20, 22;
- ул. Ангарская, 15Б, 15в;
- ул. Беломорская, 5, 8;
- ул. Беляева, 3, 4, 9, 10, 21, 25;
- ул. В. Хоружей, 21;
- в/ч 04104: столовая 71/212, санчасть 71/399, спортклуб 71/413, баня 1/547;
- ул. Водолажского, 4, 5, 6, 6а, 8, 8а, 10, 11, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а;
- ул. Героев 120-й дивизии, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 27а, 29, 33;
- ул. Днепровская, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
- ул. Каховская, 17;
- ул. Киселева, 17;
- ул. Коммунистическая, 1, 14, 16, 18, 19, 52;
- ул. Красная, 3, 5;
- ул. Кропоткина, 47, 51, 55, 76;
- ул. Куйбышева, 10, 61 к. 1, 61 к. 2, 61 к. 3, 73, 73а, 75;
- ул. Кульман, 37, 39;
- ул. Курсанта Гвишиани, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
- ул. М. Богдановича, 29;
- пр. Машерова, 60;
- ул. Мичурина, 11а, 19, 21, 23, 25;
- ул. Молодежная, 1, 1 к. 2, 2, 5;
- ул. Московская, 9, 13;
- ул. Неждановой, 36;
- пр. Независимости, 186, 196, 198, 202 к. 1, 202 к. 2;
- ул. Нововиленская, 6, 8а, 9а, 10, 10а, 13а, 14, 15, 18, 20, 21 к. 1, 21 к. 2, 21 к. 3, 22, 23, 24;
- Нововиленский пер., 14;
- ул. Орловская, 51, 53, 57, 59, 64;
- ул. Осипенко, 2, 4, 6, 8;
- ул. Основателей, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
- пр. Партизанский, 104а, 133, 135, 146, 146а, 148;
- ул. Пономарева, 1, 1а, 2, 3, 3Б, 4а, 5, 6, 7, 9а, 11, 11Б, 12, 13;
- ул. Почтовая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
- ул. Пугачевская, 7, 9, 11;
- ул. Рабкоровская, 23;
- ул. Рогачевская, 1а, 10, 10а, 10Б, 10в, 10д;
- ул. Садовая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22;
- ул. Седова, 16;
- ул. Социалистическая, 13, 30, 32;
- ул. Стариновская, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37;
- ул. Старовиленская, 44, 46, 48, 97;
- Старовиленский тракт, 6, 8, 10, 26а, 26 к. 1, 28 к. 1, 30, 69, 69а, 73, 75, 75а, 77;
- ул. Сторожевская, 8, 8а;
- ул. Фабричная, 20;
- ул. Центральная, 11а;
- ул. Червякова, 1а, 2 к. 2, 2 к. 3, 2 к. 5, 3, 5, 7, 8Б, 23, 31, 61;
- ул. Шоссейная, 13, 17;
- пер. Я. Коласа, 8, 15.
С 5 июля
- пр. Пушкина, 26, 28, 30, 31к.1, 31к.2, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63;
- ул. Бельского, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 17, 19, 21, 21а, 23;
- ул. Берута, 4к.2, 4к.3, 4к.4, 6к.1, 6к.2, 6к.3, 6к.4, 8, 10, 12;
- ул. Бирюзова, 10, 10а;
- ул. Д.Марцинкевича, 1, 2к.1, 2к.2, 4к.1, 4к.2, 6к.1, 6к.2, 8, 10, 11;
- ул. Д.Сердича, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8к.1, 8к.2, 9, 10, 10а, 11, 12, 13к.1, 13к.2, 13к.3, 14к.1, 14к, 15, 16, 17, 18 к.1, 18к.2, 18 к.3, 19;
- ул. Жудро, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17к.1, 17к.2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34;
- ул. Кальварийская, 40, 42;
- ул. Матусевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 25, 27;
- ул. Одоевского, 16к.1, 16к.2, 16к.3, 18 к.1, 18к.2, 18к.3, 20к.1, 20к.2, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46к.2, 48, 50, 54а, 56, 58, 115а, 115б, 115в;
- ул. Ольшевского, 1 к.1, 1к.2, 1к.3, 1к.4, 1а, 1б;
- ул. П.Глебки, 2, 4, 8, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48;
- ул. Притыцкого, 2, 2к.1, 2к.2, 3, 17, 19, 23, 23а, 27, 27а, 29, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60б, 60в, 65;
- ул. Скрыганова, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 4б, 4д, 6, 7 к.2, 14, 16, 32, 36, 39;
- ул. Я.Мавра, 1, 1а, 3, 5, 10а, 12, 14, 16к.1, 16к.2, 18, 18а.
- ул. Бельского, 24, 26;
- ул. Е. Полоцкой, 1, 3, 4, 5;
- ул. Киреенко, 1, 3, 5, 5Б, 7;
- ул. Л. Беды, 39;
- ул. Матусевича, 38, 40, 42, 44, 44Б, 46;
- ул. Одоевского, 46 к. 1, 48а, 52, 51а, 54, 70;
- ул. П. Глебки, 11, 15а;
- ул. Пономаренко, 58, 58а, 60, 62;
- ул. Притыцкого, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 59.
С 10 июля
- аг. Ждановичи ГУ «Клинический медицинский центр»: лечебно-диагностический корпус, хозяйственный блок, патолого-анатомический корпус.
С 11 июля
- 4-й пер. Кольцова, 6, 51, 53;
- 4-й пер. Полиграфический, 9, 10, 16, 16а, 18;
- ул. Калиновского, 1, 3, 4а, 5, 7, 9, 11, 15;
- Логойский тракт, 2, 4, 17, 17а, 19к.1, 20, 21к.1, 21а, 22, 22а, 24, 25 к.1, 25к.2, 25 к.3, 26, 27, 28 к.1, 28 к.2, 28 к.3, 29, 30 к.1, 30 к.2, 30 к.3, 30 к.4, 31, 32 к.1, 32 к.2, 32 к.3, 33, 34 к.1, 34 к.2, 36, 37 к.1, 37 к.2, 39 к.1, 39 к.2, 39к.3, 39 к.4;
- ул. Восточная, 168, 170, 178, 180, 181, 183, 184, 186, 188, 190;
- ул. Гало, 148;
- ул. Гамарника, 1, 2, 3, 4, 7 к.1, 7к.2, 8, 9 к.1, 9 к.2, 9 к.3, 9 к.4, 9 к.5, 10, 11, 13, 14, 15, 16а, 16 к.1, 17, 18, 20 к. 1, 21, 22, 22к.2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 33, 35;
- ул. Кольцова, 3, 4 к.1, 4 к.2, 4 к.3, 4 к.4, 4к.5, 5, 6, 8 к.1, 8 к.2, 8 к.3, 8 к.4, 10, 10в, 12 к.1, 12 к.2, 12 к.3, 12 к.4, 16, 18 к.1, 18 к.2, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 37, 38, 39к.1, 39 к.2, 48, 49, 50, 53к.2;
- ул. Кольцова, 15а, 18к.3, 53к.1;
- ул. Крамского, 14;
- ул. Кутузова, 18;
- ул. Л.Беды, 45 (подъезды № 5-8);
- ул. Лукьяновича, 10, 12;
- ул. Мирошниченко, 1, 1а, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 10 к. 1, 11, 12 к. 1, 13, 14, 15, 16 к. 1, 16 к.2, 17, 18 к.1, 18 к.2, 20, 21, 23а, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 37а, 39, 41, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 51а, 53, 55;
- ул. Олешева, 2, 5, 10, 12, 14;
- ул. Полиграфическая, 2, 4, 6, 16, 18, 29, 31;
- ул. Севастопольская, 2, 2а, 54, 56, 108;
- ул. Седых, 1, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 14а, 14б, 14в;
- ул. Славинского, 4, 8, 10, 10а, 12;
- ул. Топографическая, 5, 7, 7а, 13;
- ул. Широкая, 2, 3, 3а, 4, 4 к. 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 29/15, 30, 34, 36, 38 к.1, 38 к.3, 38 к.4, 40, 40а.
- 1-й Полиграфический пер., 4, 6, 6а;
- ул. Боровая, 34;
- Логойский тракт, 21 к. 6;
- ул. Славинского, 6, 8, 8а.4
С 18 июля
- бул. Мулявина, 3, 5, 7
- пер. Автодоровский, 3а, 11, 15;
- пер. Вузовский, 7, 16а;
- пер. Дачный, 16;
- пер. Инструментальный, 3, 4, 6, 9, 11а, 15, 17;
- пер. К.Чорного, 1/89, 3, 4, 5, 5а, 7, 9, 11;
- пер. Калининградский, 6, 8, 13
- пер. Каснозвездный, 14, 17
- пер. Козлова, 29;
- пер. Полевой, 2а;
- пр. Независимости, 60, 66, 68, 71, 72, 72а, 74, 74а, 74б, 75, 76, 76а, 77, 78, 78а, 80, 80а, 83, 84к.2, 85б, 85в, 87, 87а, 89, 91, 91а, 91б, 91в, 93, 93а;
- ул. Авакяна, 19, 21, 26, 26а, 30а, 30к.2, 30к.3, 32к.2, 34к.2;
- ул. Автодоровская, 3е, 3е к.1, 3е к.2, 3б, 3д, 5;
- ул. Академическая, 1, 3, 7, 9, 9 к.1, 10, 11б, 12, 13, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 15 к.1, 15 к.2, 18, 24, 24 к.1, 26, 28, 27, 30;
- ул. Аранская, 6, 8, 22а;
- ул. Артиллеристов, 8, 8а, 10, 12, 16, 18, 20;
- ул. Аэродромная, 1, 3, 7, 11а;
- ул. Аэродромная, 125, 125а;
- ул. Б.Хмельницкого, 2, 3, 4, 5, 9 к.1, 10;
- ул. Бородинская, 1б, 3, 15, 16, 17к2, 21, 31, 17;
- ул. Брилевская, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14а, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 8к.1, 8к.2, 8к.3, 10, 16, 24, 44б, 46;
- ул. Быховская, 10, 14, 35, 37, 55;
- ул. Великоморская, 7, 36;
- ул. Вирская, 40, 42, 44;
- ул. Володько, 6, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30;
- ул. Воронянского, 1а, 3, 5к.1, 5к.3, 8, 35, 40, 42, 48, 50к.1, 50к.2, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;
- ул. Восточная, 33, 117, 125, 129, 131, 133, 137, 139;
- ул. Гикало, 6, 8, 10;
- ул. Денисовская, 3, 5, 7, 31, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 47, 49, 51;
- ул. Жуковского, 11а, 29б;
- ул. З.Горка, 6, 6а, 8, 8б, 10, 12, 14, 16, 18 к.1, 18к.2, 20;
- ул. Индустриальная, 5, 7;
- ул. К.Чорного, 24а, 28, 30, 34;
- ул. Калинина, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19а, 15а;
- ул. Козыревская, 10, 18, 20, 22, 24, 29а, 33, 35к.1, 35 к.2, 41, 41 к.1, 70, 74;
- ул. Короткевича, 3, 5, 6, 7, 7а, 8а, 9, 11, 10, 12, 14, 19;
- ул. Корш-Саблина, 5, 9, 11;
- ул. Краснозвездная, 9;
- ул. Куйбышева, 79 к.2, 87, 91, 93, 95, 97, 101;
- ул. Кульман, 24, 26, 28, 30, 32;
- ул. Л.Беды, 2б, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11к.1, 13, 19, 21, 27, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46;
- ул. Левкова, 30, 33к.2, 35к.1, 35к.2, 37, 41, 43, 45;
- ул. Луговая, 4а;
- ул. М.Богдановича, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 100, 102, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 120б, 122, 124, 126, 128, 130;
- ул. Макаенка, 23;
- ул. Марата, 19, 21;
- ул. Маяковского, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 20, 22 к.2, 83, 96, 97, 99к.1, 99 к.2, 101, 101А, 101Б, 115а, 127к3, 129, 158, 168а;
- ул. Мержинского, 1а, 3а, 4, 6, 6а, 8, 10;
- ул. Могилевская, 14, 18, 20, 24, 35, 37, 39, 39б, 41, 43, 43А, 45, 49;
- ул. Надеждинская, 1, 3, 5, 7к.1, 7к.2, 9, 11 к.1, 11к.2, 13, 15к.1, 15к.2, 17, 19к.1, 19к.2, 21, 23, 25, 27, 29, 58, 58а;
- ул. Некрасова, 17, 19, 21а, 24к.1, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 33к.2, 35к.1, 35к.2
- ул. П. Бровки, 3к.1, 12к.2, 12к.3, 15, 15 к.10, 15б, 27;
- ул. Пензинская, 37, 39;
- ул. Полевая, 2, 2а, 6, 10, 12, 24, 24а, 25, 26, 28, 30, 32, 34;
- ул. Радищева, 3;
- ул. Семенова, 1, 2, 4, 30а, 28, 30к1, 35, 36, 36а;
- ул. Сенницкая, 5, 55;
- ул. Слонимская, 27а;
- ул. Солнечная, 17, 28, 30к2, 31а;
- ул. Сурганова, 1 к.1, 1к.2, 2, 2а, 2в, 3, 4а, 5, 5а, 6, 7, 7а, 11, 11к.2, 13, 13а, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30, 31, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 88;
- ул. Сурганова, 52, 56, 58, 60к.1, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86,
- ул. Толбухина, 2, 3, 3а, 5, 5а, 9а, 11, 13, 15/34;
- ул. Физкультурная, 14, 16, 18;
- ул. Фроликова, 2;
- ул. Чернышевского, 3, 4а, 6, 7, 11, 11а, 12, 13, 14;
- ул. Чкалова, 1, 3а, 5, 5а, 7, 9к1, 9к2, 10, 12, 14, 16, 18к1, 18к2, 18к3, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 32, 32а, 34, 36, 35;
- ул. Чорного, 3, 8, 9, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 4а, 8а, 10а, 13а;
- ул. Я. Коласа, 28, 30, 32, 34, 34б, 36.
- ул. Авакяна, 24, 32, 32 к. 3, 34, 34 к. 3, 36 к. 2, 38;
- ул. Авроровская, 2, 4, 4а, 6, 8;
- ул. Артиллеристов, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15;
- ул. Аэродромная, 3а, 9а, 13, 15, 17;
- ул. Бакинская, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 к. 1, 18 к. 2, 20;
- ул. Балтийская, 2, 4, 6, 8, 12;
- ул. Белинского, 23;
- ул. Бородинская, 35;
- ул. Брилевская, 12, 14, 15, 17, 19;
- ул. Бумажкова, 37а, 39;
- ул. Великоморская, 6, 10, 12, 30;
- ул. Воронянского, 3 к. 1, 3 к. 2, 4а, 4Б, 4 к. 1, 4 к. 2, 6, 6в, 7, 7а, 9, 10, 11, 11 к. 1, 11 к. 2, 11 к. 3, 11 к. 4, 11 к. 5, 11 к. 6, 13 к. 1, 13 к. 2, 13 к. 4, 13 к. 5, 15 к. 1, 15 к. 2, 15 к. 3, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 50 к. 3, 50 к. 4, 50 к. 5;
- ул. Восточная, 35, 37, 39, 41, 107, 107а;
- Вузовский пер., 3, 9 к. 1;
- ул. Гало, 4, 6, 8, 76;
- Дачный пер., 1в, 8, 8Б;
- ул. Денисовская, 2, 4, 6, 9, 9а, 41 к. 2, 45;
- ул. Жуковского, 1, 2, 3, 4, 5 к. 1, 5 к. 2, 6 к. 1, 6 к. 2, 6 к. 3, 6 к. 4, 7, 8 к. 1, 9 к. 1, 9 к. 2, 10Б, 10 к. 1, 10 к. 2, 10 к. 4, 10 к. 5, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
- ул. К. Чорного, 25;
- ул. Калинина, 15, 17а;
- ул. Козыревская, 4, 6, 14, 14Б, 15, 16, 17, 21 к. 1, 21 к. 2, 21 к. 3, 23, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 39 к. 1, 39 к. 2;
- ул. Короткевича, 6, 14;
- ул. Корш-Саблина, 2, 3, 5, 9, 11;
- ул. Л. Беды, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 33;
- ул. Левкова, 3 к. 1, 3 к. 2, 4, 6 к. 1, 6 к. 3, 8а, 8 к. 1, 8 к. 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22;
- ул. Либаво-Роменская, 23;
- ул. М. Богдановича, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144;
- ул. Маяковского, 22 к. 1, 24, 26, 99, 100, 103, 115, 117 к. 2, 119а, 123, 140, 142, 144, 146, 152, 154, 160, 160а, 162, 164, 166, 166а, 168, 170, 172, 171а, 172Б, 174;
- ул. Менделеева, 20, 22, 24, 30;
- ул. Могилевская, 2 к. 2, 2 к. 3, 4а, 4 к. 1, 4 к. 2, 4 к. 3, 4 к. 4, 5, 6 к. 1, 6 к. 2, 6 к. 3, 6 к. 4, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 8 к. 4, 10, 12, 11а, 16, 16 к. 4, 32, 34 к. 2, 36;
- пр. Независимости, 91, 93;
- ул. Некрасова, 20, 22, 22 к. 1, 22 к. 2, 24;
- ул. Полевая, 36;
- ул. Полтавская, 10;
- ул. Роменская, 5, 9;
- ул. Семенова, 10, 11, 11а, 14, 15, 20, 20а, 20Б, 22, 24, 26, 28;
- ул. Сенницкая, 5, 51, 53;
- ул. Солнечная, 1, 3, 4, 6, 17, 29, 30, 31;
- ст. Колядичи, 1, 3, 5, 7;
- ул. Столетова, 2;
- ул. Тургенева, 1, 5, 7;
- ул. Физкультурная, 23, 23а, 31, 33;
- ул. Фроликова, 2;
- ул. Чкалова, 1 к. 2, 1 к. 3, 1 к. 4, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15 к. 1, 15 к. 2, 17, 19, 20, 21, 22, 23 к. 1, 23 к. 2, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 31, 32, 31а, 33, 34, 35, 36, 38 к. 2.
С 19 июля
- пр. Партизанский, 70а, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 97, 99, 101, 103;
- пр. Рокоссовского, 79, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 93А, 93Б, 94, 95к.1, 95к.2, 96, 97, 98, 98Б, 99, 100, 101, 102, 102к2, 102 к3, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 113А, 113к.2, 113к.3, 113к.4, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 119А, 120к.1, 120к.2, 121, 122, 123, 123А, 124, 126, 125, 126, 127, 127А, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 145А, 145Б, 146, 147, 148, 148А, 149, 150, 150А, 150В, 150Б, 151к1, 151к2, 152, 153, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 166А, 170;
- пр-д Подшипниковый, 9;
- пр-д Энергетический, 2;
- ул. Айвазовского, 1;
- ул. Бехтерева, 8, 8а;
- ул. Грекова, 2, 3, 4, 5, 7, 8;
- ул. Кабушкина, 59а, 82, 86а, 90;
- ул. Крупской, 2, 4, 6а, 6к.1, 8, 8а, 10, 11, 13А, 15;
- ул. Кулешова, 14, 18;
- ул. Ливенцева, 1, 2, 4, 6, 8;
- ул. Малинина, 2, 4, 14к.1, 14 к.2, 19, 24, 26, 26А, 28к.1, 28к.2, 28к.3, 28к.4, 30, 32, 34, 35, 35А, 35Б, 35В, 36к.1, 36к.2, 41;
- ул. Малявки, 1А;
- ул. Машиностроителей, 4, 6;
- ул. Мирковского, 1, 2;
- ул. Плеханова, 31, 51, 53, 55, 55к.1, 57, 59, 61, 61к.1,63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 91, 101, 103, 105, 105А, 105А к.1, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127;
- ул. Рудобельская, 3;
- ул. Сурикова, 3, 3а, 15, 19, 21, 23;
- ул. Тухачевского, 18, 20, 22, 26, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 48;
- ул. Филатова, 10а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21;
- ул. Шишкина, 1, 3, 20к.1, 20к.2, 20к.3, 20к.4, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
- ул. Якубова, 1А, 1Б, 2к.1, 2к.3, 4, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46.
- ул. Кабушкина, 34, 36, 45, 46, 54а, 55, 66 к. 1, 66Б, 76, 78 к. 1, 78 к. 2, 80, 84, 86, 88, 92, 94 к. 1, 94 к. 2, 98; в\ч 63755: 53/152, 53/209, 53/267;
- ул. Кулешова, в\ч 35703: 53/238, 53/232, 53/169, 53/173;
- ул. Малинина, 8, 10, 10а, 12, 14;
- ул. Маяковского, 35;
- пр. Партизанский, 88;
- пер. Кабушкина, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 25;
- ул. Плеханова, 93, 93а, 95, 97 к. 1, 97 к. 2, 97 к. 3, 97 к. 4, 97 к. 5, 99;
- пр. Рокоссовского, 82;
- ул. Шишкина, 15, 17;
- ул. Якубова, 48 к. 1, 48 к. 2, 48 к. 3, 48 к. 4, 52, 51а.
С 20 июля
- 1-й Путепроводный пер., 15;
- 6-ой Путепроводный пер., 3, 13;
- 8-й Путепроводный пер., 5;
- пер. Москвина, 4;
- пер. Ольшевского, 1, 3, 5, 7, 18а, 21;
- пр. Машерова, 76, 76а, 78;
- пр. Победителей, 8, 12, 14, 18, 20, 39, 41, 43к.1, 43к.2, 43к.3, 45, 47к.1, 49, 51, 57, 59, 59а, 61, 63, 67, 69, 103, 105, 105а, 107, 109, 109а, 109б, 111, 111а, 111б;
- пр. Пушкина, 67, 67а, 68, 69, 69а, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87а, 89, 91, 93;
- ул. Бирюзова, 4, 12а;
- ул. Вербная, 3, 5;
- ул. Гаруна, 2, 5, 14, 32;
- ул. Гастелло, 6, 12, 14, 16;
- ул. Гвардейская, 8, 12, 14, 16;
- ул. Грибоедова, 12, 20, 22, 26, 28, 28а, 29, 30;
- ул. Д.Сердича, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48а, 50к.1, 50к.2, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88;
- ул. Жиновича, 6;
- ул. Жудро, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40 , 41, 45, 47, 49, 51, 53, 53а, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 71а;
- ул. Игнатенко, 7, 7а, 8, 11, 13, 15, 15к.1, 17;
- ул. Ильянская, 16, 18;
- ул. Камайская, 2;
- ул. Княгинская, 6, 8, 10, 16;
- ул. М.Лынькова, 3, 5, 5а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 17, 17а, 19, 21, 23, 23а, 23б, 23в, 23г, 23д, 23е, 25, 29к.1, 29к.2, 29к.3, 31;
- ул. Матусевича, 4к.1, 4к.2, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 35г, 36к.1, 36к.2;
- ул. Мястровская, 2, 4, 6, 8;
- ул. Нарочанская, 4, 8, 9, 11, 15, 17;
- ул. Ольшевского, 10, 12, 16, 18, 16а, 20, 20к.11, 22, 24, 28, 29к.1, 30, 32, 34, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 70, 71, 73, 74, 74а, 75, 77, 76а, 76, 78, 82;
- ул. П.Глебки, 17а, 58, 58а, 64, 64а, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 90б, 92, 94, 96, 98, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 126;
- ул. Панфилова, 3, 5;
- ул. Радужная, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 27;
- ул. Саперов, 3, 5, 7;
- ул. Тарханова, 7, 9, 9а, 11, 13, 13а, 14, 15;
- ул. Татарская, 6;
- ул. Тимирязева, 25, 28, 46, 60, 65, 68, 72а, 72, 72к.1, 76, 80к.1, 80к.2, 82, 84, 86, 90, 92, 96;
- ул. Чехова, 8;
- ул. Чигладзе, 2, 4, 4а, 6к.1, 6к.2, 8, 10,12, 22, 29, 31.
- ул. А. Гаруна, 1, 5, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32;
- ул. Аладовых, 5, 7, 11а, 11Б, 11в, 15, 17;
- ул. В. Голубка, 10, 12, 14;
- ул. Гастелло, 7 к. 3, 9, 11;
- ул. Гвардейская, 3, 5, 5а, 7, 9;
- ул. И. Жиновича, 1, 4, 6, 7, 18, 20, 22;
- ул. Игнатовского, 1, 2, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14;
- ул. Ильянская, 2, 1а, 4, 6, 8, 10, 10Б, 14, 16, 18;
- ул. Камайская, 8, 10, 12, 14;
- ул. Княгининская, 4, 6, 8, 10;
- ул. Л. Украинки, 2, 4 к. 1, 6 к. 1, 6 к. 2, 6 к. 3, 6 к. 4, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 12 к. 1, 12 к. 2, 12 к. 3, 12 к. 4, 14, 16, 18, 20, 22;
- ул. М. Лынькова, 3, 8, 10, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 73, 79а, 83, 85 к. 1, 85 к. 2, 85 к. 3, 85 к. 4, 85 к. 5, 87 к. 1, 87 к. 2, 95, 97, 99, 99В, 99 к. 1, 99 к. 2, 99 к. 3, 99 к. 5, 101 к. 1, 101 к. 2, 101 к. 3, 105, 107, 109 к. 1, 109 к. 2, 111, 113, 115, 117;
- ул. Матусевича, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68Б, 70, 72, 76, 78;
- ул. Мястровская, 1, 1а, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 38;
- ул. Орловская, 86а, 86 к. 1, 86 к. 2, 86 к. 3, 86 к. 4;
- пр. Победителей, 20а, 21а, 51 к. 2, 53 к. 1, 73 к. 1, 75 к. 1, 77, 79, 81, 83, 83а, 85, 87, 89, 89 к. 3, 91, 93, 95 к. 1, 97 к. 1, 99 к. 1, 99 к. 2, 101, 101/12, 115, 117, 117а, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 135а, 135Б, 135в;
- ул. Радужная, 4 к. 1, 4 к. 2, 6, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 10;
- ул. Ратомская, 5, 7;
- ул. Ржавецкая, 1, 3, 5, 7;
- ул. Тарханова, 14, 16;
- ул. Чичурина, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 24.
С 26 июля
- ул. Васнецова, 16.
Гомель
График отключения горячей воды на июль 2023 «Гомельэнерго» опубликовал на своем сайте. Подробную информацию с адресами можно также найти на страницах в социальных сетях филиала «Гомельские тепловые сети».
Гродно и Гродненская область
Актуальный график плановых работ с отключением горячей воды в Гродно и Гродненской области и список адресов можно найти по ссылке. Например, работы запланированы в микрорайонах «Девятовка», «Грандичи», район ул. Менделеева, Щорса, Пролетарская, Занеманская часть города (микрорайоны «Вишневец», «Южный», «Принеманский», «Ольшанка», «Колбасино», «Фолюш»), Принеманская часть города, ТЭЦ-2 - промзона «Аульс».
Витебск и Витебская область
График планового отключения горячей воды в июне в Витебске и некоторых городах области ищите здесь.
Могилев
Где планируют отключать горячую воду в Могилеве, смотрите по этой ссылке.
Брест
Брестчане могут найти необходимую информацию об отключении горячей воды тут.