В Беларуси взялись за интернет-магазины. НЦЗПД объявил о плановых и внеплановых проверках
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Национальный центр защиты персональных данных (НЦЗПД) сообщил, что начал проверки интернет-магазинов на предмет соблюдения закона о хранении персональных данных белорусов. Там рассказали, что уже завершили мероприятие в одной из крупных торговых сетей, но название не указали.
В НЦЗПД сообщили, что получают много жалоб белорусов на нарушения. А потому пообещали уделять “особое внимание проведению контрольных мероприятий” в отношении интернет-магазинов. Там напомнили, что центр проводит и будет проводить “плановые, внеплановые и камеральные проверки деятельности” таких объектов.
Там рассказали о пяти самых частых нарушениях, которые совершают владельцы и работники торговых точек онлайн:
- Представители магазинов звонят клиентам с рекламными, акционными предложениями товаров, услуг без согласия на это. Это незаконно.
- Часто магазины идут на хитрость и сразу требуют согласия у покупателей не только на оформление карт лояльности, но и одновременно на рекламную рассылку. Это тоже незаконно.
- Некоторые магазины требуют от белорусов слишком много личной информации. “Отдельные торговые сети для оформления карт лояльности истребуют сведения об идентификационном номере, фактическом месте проживания, поле и образовании физического лица, наличии детей, автомобиля, домашних питомцев. Эти данные являются избыточными по отношению к заявленным целям их обработки”, - сообщили чиновники из НЦЗПД.
- Также в центре назвали незаконным сбор персональных данных из открытых источников, в том числе из взломанных баз данных. “При этом такие операторы не могут подтвердить, что эти сведения были распространены самим человеком или с его согласия. Использование такой информации является нарушением”, - уточнили в НЦЗПД.
- В центре также посетовали на отсутствие необходимых знаний у работников магазинов.
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