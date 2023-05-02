В Беларуси взялись за интернет-магазины. НЦЗПД объявил о плановых и внеплановых проверках

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Опубликовано: 02.05.2023 13:39 , Обновлено: 02.05.2023

Национальный центр защиты персональных данных (НЦЗПД) сообщил, что начал проверки интернет-магазинов на предмет соблюдения закона о хранении персональных данных белорусов. Там рассказали, что уже завершили мероприятие в одной из крупных торговых сетей, но название не указали.

В НЦЗПД сообщили, что получают много жалоб белорусов на нарушения. А потому пообещали уделять “особое внимание проведению контрольных мероприятий” в отношении интернет-магазинов. Там напомнили, что центр проводит и будет проводить “плановые, внеплановые и камеральные проверки деятельности” таких объектов.

Там рассказали о пяти самых частых нарушениях, которые совершают владельцы и работники торговых точек онлайн: