В Сбербанке предупредили о возможных сбоях в работе карт. Когда?

Опубликовано: 12.03.2024 09:59 , Обновлено: 12.03.2024

Банковские карточки Сбербанка могут не работать в ближайшие дни. Причина — технические работы у вышестоящего провайдера.

По информации пресс-службы Сбербанка, в связи с “с проведением технологических работ на сети вышестоящего провайдера” могут наблюдаться сбои в работе пластиковых карточек:

с 22:00 12 марта до 06:00 13 марта,

с 00:00 до 06:00 14 марта,

с 22:00 14 марта до 06:00 15 марта

“Возможны перерывы в обслуживании держателей карточек Банка в части выполнения операций в удаленных каналах – СберБанк Онлайн, банкоматах с функцией приема платежей, инфокиосках, а также перерывы при оформлении кредитов, при выполнении операций через ЕРИП, при работе с Системой мгновенных платежей” — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что о возможных сбоях в работе карт белорусских банков ранее заявлял Банковский процессинговый центр.

Ранее Телеграф рассказывал “технических работах” в БПЦ 16 марта. В каких банках возможны перебои с работой карт?

В БПЦ предупредили о возможных перебоях при оплате карточками. В какие два дня?