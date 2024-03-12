В Сбербанке предупредили о возможных сбоях в работе карт. Когда?
Банковские карточки Сбербанка могут не работать в ближайшие дни. Причина — технические работы у вышестоящего провайдера.
По информации пресс-службы Сбербанка, в связи с “с проведением технологических работ на сети вышестоящего провайдера” могут наблюдаться сбои в работе пластиковых карточек:
- с 22:00 12 марта до 06:00 13 марта,
- с 00:00 до 06:00 14 марта,
- с 22:00 14 марта до 06:00 15 марта
“Возможны перерывы в обслуживании держателей карточек Банка в части выполнения операций в удаленных каналах – СберБанк Онлайн, банкоматах с функцией приема платежей, инфокиосках, а также перерывы при оформлении кредитов, при выполнении операций через ЕРИП, при работе с Системой мгновенных платежей” — сообщили в пресс-службе.
Напомним, что о возможных сбоях в работе карт белорусских банков ранее заявлял Банковский процессинговый центр.
Ранее Телеграф рассказывал “технических работах” в БПЦ 16 марта. В каких банках возможны перебои с работой карт?
В БПЦ предупредили о возможных перебоях при оплате карточками. В какие два дня?