В БПЦ предупредили о возможных перебоях при оплате карточками. В какие два дня?
В Белорусском процессинговом центре предупредили о возможных перерывах в работе банковских карт. Это значит, что пользователи некоторых банков не смогут провести операции в Интернете. Когда и в какое время?
Технологические работы планируют провести в следующие дни:
12 марта — с 02:00 до 04:00 ;
16 марта — с 03:20 до 04:00 .
“В это время возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами Центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания и банкоматов, обслуживаемых банками”, — сообщили в организации.
Напомним, услугами Банковского процессингового центра в Беларуси пользуются следующие банки :
- “Беларусбанк”;
- “Белагропромбанк”;
- “Белинвестбанк”;
- “Банк «Решение”»;
- “БНБ-Банк”;
- “БСБ-Банк”;
- “Паритет Банк”;
- “Сбербанк”;
- “Франсабанк”;
- “Цептер Банк”.
Ранее Телеграф писал, что банк «Решение» решил закрыть счета некоторых белорусов.