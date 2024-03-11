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В БПЦ предупредили о возможных перебоях при оплате карточками. В какие два дня?

В БПЦ предупредили о возможных перебоях при оплате карточками. В какие два дня?
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В Белорусском процессинговом центре предупредили о возможных перерывах в работе банковских карт. Это значит, что пользователи некоторых банков не смогут провести операции в Интернете. Когда и в какое время?

Технологические работы планируют провести в следующие дни:

12 мартас 02:00 до 04:00 ;

16 марта — с 03:20 до 04:00 .

“В это время возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами Центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания и банкоматов, обслуживаемых банками”, — сообщили в организации.

Напомним, услугами Банковского процессингового центра в Беларуси пользуются следующие банки :

  • “Беларусбанк”;
  • “Белагропромбанк”;
  • “Белинвестбанк”;
  • “Банк «Решение”»;
  • “БНБ-Банк”;
  • “БСБ-Банк”;
  • “Паритет Банк”;
  • “Сбербанк”;
  • “Франсабанк”;
  • “Цептер Банк”.

Ранее Телеграф писал, что банк «Решение» решил закрыть счета некоторых белорусов.

Банк «Решение» решил закрыть счета некоторых белорусов

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