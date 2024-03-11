В БПЦ предупредили о возможных перебоях при оплате карточками. В какие два дня?

Опубликовано: 11.03.2024 13:45 , Обновлено: 11.03.2024

В Белорусском процессинговом центре предупредили о возможных перерывах в работе банковских карт. Это значит, что пользователи некоторых банков не смогут провести операции в Интернете. Когда и в какое время?

Технологические работы планируют провести в следующие дни:

12 марта — с 02:00 до 04:00 ;

16 марта — с 03:20 до 04:00 .

“В это время возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами Центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания и банкоматов, обслуживаемых банками”, — сообщили в организации.

Напомним, услугами Банковского процессингового центра в Беларуси пользуются следующие банки :

“Беларусбанк”;

“Белагропромбанк”;

“Белинвестбанк”;

“Банк «Решение”»;

“БНБ-Банк”;

“БСБ-Банк”;

“Паритет Банк”;

“Сбербанк”;

“Франсабанк”;

“Цептер Банк”.

Ранее Телеграф писал, что банк «Решение» решил закрыть счета некоторых белорусов.

Банк «Решение» решил закрыть счета некоторых белорусов