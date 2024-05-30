В РЖД объявили о запуске "рельсового автобуса" в Беларусь. Что это такое и как часто будет ходить?

Опубликовано: 30.05.2024 16:48 , Обновлено: 30.05.2024

"Российские железные дороги" (РЖД) рассказали о запуске рельсового автобуса РА-2 из Псковской области РФ в деревню Алещу Полоцкого района Витебской области с 5 июня. Интересно, что сообщение по этому маршруту возобновили после десятилетнего перерыва.

Так, поезда будут курсировать из городов Великие Луки и Новосокольники Псковской области в Алещу один раз в неделю, по средам. Точное расписание следующее:

отправление поезда № 6655 со станции “Великие Луки” - в 06:57, прибытие в Алещу - в 09:57,

№ 6656 из Алещи - в 10:07, прибытие в Новосокольники - в 12:46,

№ 6657 из Новосокольников - в 12:55, прибытие в Алещу - 15:44,

отправление поезда № 6658 из Алещи – в 15:54, прибытие на станцию “Великие Луки” - в 18:48.

Как отметили в РЖД, на станции “Алеща” поезда будут удобно состыкованы для пересадки на пригородный поезд в Полоцк.

[info_b]Рельсовый автобус РА-2 предназначен для пассажирских перевозок на участках неэлектрифицированных железнодорожных путей на пригородном и межрегиональном сообщении. Чаще всего применяется в трехвагонном варианте, отметили в РЖД.[/info_b]

Как рассказали в РЖД, билеты можно будет покупать в пути следования поезда у контролеров-кассиров как по банковской карте, так и за наличный расчет при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина Беларуси или России.

Ранее Telegraf.news сообщал, что на время проведения XXXIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар» “Белорусская железная дорога” назначила дополнительные поезда из Минска и Москвы в Витебск.

БелЖД позвала в «увлекательное путешествие» и назначила 2 дополнительных поезда. Куда?