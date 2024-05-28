БелЖД позвала в "увлекательное путешествие" и назначила 2 дополнительных поезда. Куда?

Опубликовано: 28.05.2024 14:43 , Обновлено: 28.05.2024

В пресс-службе Белорусской железной дороги сообщили, что на время проведения XXXIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» назначили дополнительные поезда, которые будут курсировать из Минска и Москвы. Билеты уже в продаже.

Так, с 8 по 16 июля 2024 года поезд международных линий №209/210 “Витебск – Москва – Витебск” будет отправляться из Витебска в 07:15 и прибывать в Москву в 16:59. В обратном направлении из столицы России поезд с гостями и участниками фестиваля отправится в 23:55 и прибудет в Витебск утром следующего дня в 08:36, рассказали в БелЖД.

Также на время проведения “Славянского базара” назначили ещё один дополнительный поезд №644/643 “Минск – Витебск – Минск”. С 9 по 15 июля 2024 года из белорусской столицы он будет отправляться в 12:30 с прибытием в Витебск в 16:01, а обратно из Витебска можно доехать уже на следующие сутки, в 01:28 (в Минск поезд прибудет в 5:40).

“Его расписание движения составлено с учётом программы фестиваля – чтобы пассажиры могли приехать в Витебск к вечерней концертной программе, а после её окончания отправиться обратно домой прямым ночным поездом”, — отметили в представительстве Белорусской железной дороги.

Также там рассказали, что вагоны двух поездов оформили с использованием символики фестиваля, а в дороге пассажиры смогут ознакомиться с историей и программой проведения “Славянского базара”. Кроме того, БелЖД пригласила пассажиров совершить “увлекательное путешествие на поезде”.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси изменило стоимость пассажирских билетов и перевозки багажа железнодорожным транспортом. Некоторые тарифы увеличили на 4%.

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