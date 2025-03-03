В России сообщили о возобновлении полетов из Челябинска в Минск

Опубликовано: 03.03.2025 19:22 , Обновлено: 03.03.2025

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области РФ сообщило о возобновлении с 4 марта авиарейсов из Челябинска в Минск. По информации новостного ресурса ведомства, из российского города в белорусскую столицу в первый весенний месяц самолеты будут летать по вторникам.

В частности, как [link href=“https://t.me/roads74/4630” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] в Telegram-канале Миндортранса Челябинской области, в марте вылет из Челябинска запланировали на 21:40 по вторникам, из Минска - в 00:05 по средам.

“С апреля полеты будут осуществляться по пятницам, вылет из Челябинска - в 14:40, из Минска - в 17:10”, - сообщили в источнике, добавив, что время вылета соответствует времени аэропорта отправления.

Российское издание “Коммерсантъ” [link href=“https://www.kommersant.ru/doc/7550919” target=“_blank” rel=“noopener”] написало [/link], что полеты будет выполнять авиакомпания Red Wings на самолетах Sukhoi Superjet 100, время полета - 3,5 часа. Сама Red Wings о возобновлении полетов из Челябинска в Минск и обратно не сообщала.

По информации Telegram-канала Миндортранса Челябинской области, это будут субсидируемые рейсы. “Коммерсантъ” написал, что в качестве субсидий из областного бюджета запланировали выделить 98,8 млн российских рублей (3,56 млн белорусских рублей).

Ранее Telegraf.news писал, что авиакомпания Red Wings прекратила продажу билетов на рейсы из Ульяновска в Минск с 29 ноября. До этого российский перевозчик выполнял рейсы в белорусскую столицу раз в неделю, цена билета до Минска составляла 5617 российских рублей (в эквиваленте около 200 белорусских).

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