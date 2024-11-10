Российский авиаперевозчик отказался от полётов из Ульяновска в Минск. Навсегда?

Опубликовано: 10.11.2024 07:18 , Обновлено: 10.11.2024

Крупная авиакомпания Red Wings прекратила продажу билетов на рейсы из Ульяновска в Минск с 29 ноября. До сих пор этот российский перевозчик выполнял рейсы в белорусскую столицу раз в неделю, цена билета до Минска составляла 5617 российских рублей (в эквиваленте около 200 белорусских рублей). Узнали, что говорят о причинах отмены авиасообщения с российским Ульяновском.

О приостановке продажи билетов по маршруту Ульяновск-Минск сообщил российский “КоммерсантЪ”. Ссылаясь на неназванный источник, знакомый с ситуацией, издание написало, что авиарейсы в Минск “однозначно прекращаются как минимум до марта”.

[info_b]Рейсы в Минск компания Red Wings выполняла самолетом SSJ100. Отметим, что белорусский национальный перевозчик “Белавиа” в российский Ульяновск на данный момент не летает.[/info_b]

По данным источника российского “КоммерсантЪ”, отказаться от полётов по данному маршруту компания была вынуждена из-за проблем с субсидированием рейсов. Беларусь, согласно действующему законодательству, субсидировать иностранные авиакомпании не имеет права, ас российской стороны субсидирование велось из бюджета Ульяновской области. Каждый рейс обходился бюджету в 1,3 млн российских рублей (44,5 тыс. белорусских в эквиваленте). Сам же рейс, по словам источника, был для авиакомпании невыгодным “из-за недостаточной наполняемости”.

Впрочем, о полном отказе от авиасообщения между этими городами пока речь не идёт. Директор российского департамента транспорта Ульяновской области Юрий Чибисов заявил, что “решение ещё не принято”, а с авиакомпанией идут переговоры. В самой компании комментировать причины прекращения продажи авиабилетов отказались, пообещав дополнительно сообщить “в случае продления программы полетов”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в конце октября другая российская авиакомпания - “Победа” - решила приостановить полёты в Беларусь. Это следует из расписания авиаперевозчика, где забронировать билет после 26 октября уже невозможно. Несмотря на то, что никаких официальных заявлений лоукостер не делал, в белорусском представительстве “Победы” сообщили, что рейсы приостановлены на зимний период.

Российская авиакомпания отменила рейсы в Беларусь. Что случилось?