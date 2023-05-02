В России рассказали, когда отпустят машинистов подорванного под Брянском белорусского поезда

Опубликовано: 02.05.2023 09:32 , Обновлено: 02.05.2023

Гомельские железнодорожники из локомотивной бригады подорванного в Брянской области грузового поезда смогут вернуться домой после окончания всех следственных действий. Об этом вечером 1 мая заявил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.

Накануне вечером он провёл телефонные переговоры со своим российским коллегой, губернатором Брянской области Александром Богомазом. Тот сообщил, что все члены белорусской локомотивной бригады в полном порядке и “совсем скором - после всех следственных мероприятий” они смогут вернуться домой.

Крупко, в свою очередь, заявил, что “готов оказать любую помощь, которая нужна для расследования происшествия”.

Между тем, Следственному комитету России было поручено возбудить уголовное дело по факту происшествия в Брянской области и “представить доклад об обстоятельствах” схода локомотива, которую в РЖД назвали “вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта”.

По состоянию на утро 2 мая движение поездов на перегоне Унеча – Рассуха восстановили. Для этого российским железнодорожникам пришлось оперативно заменить железнодорожное полотно на протяжении примерно 100 м.

Напомним, белорусский грузовой состав из 78 вагонов и локомотива, который направлялся из Гомеля в Брянск, подорвали утром 1 мая на 136 км перегона Унеча – Рассуха в Брянской области. В белорусском Минтрансе сообщили, что сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошли с рельс 8 вагонов.

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