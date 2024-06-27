В России пообещали пустить электрички в два белорусских города в июле. А откуда?

Опубликовано: 27.06.2024 21:35 , Обновлено: 27.06.2024

Губернатор Смоленской области России Василий Анохин на Форуме регионов в Витебске анонсировал запуск электричек в Беларусь из Смоленска. По словам Анохина, это произойдет через две недели, то есть в июле.

“Уже в ближайшее время мы откроем прямое железнодорожное сообщение между Смоленском и Витебском, Смоленском и Оршей”, - процитировало губернатора агентство Sputnik.

Он дополнил, что для запуска пассажирских перевозок все готово.

К слову, последние годы Беларусь и Россия работают над восстановление некоторых железнодорожных направлений, на которых будут ходить электрички. Так, Telegraf.news сообщал о запуске в июне рельсового автобуса из Псковской области России в деревню Алеща Полоцкого района.

Как сообщили в РЖД, билеты можно будет покупать в пути следования поезда у контролеров-кассиров как по банковской карте, так и за наличку при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина Беларуси или России.

В РЖД объявили о запуске «рельсового автобуса» в Беларусь. Что это такое и как часто будет ходить?