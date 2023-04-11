В РИКЗ рассказали, как будут проверять личность белорусских школьников перед ЦЭ — «Серьезные требования»

Опубликовано: 11.04.2023 16:17 , Обновлено: 11.04.2023

В Республиканском институте контроля знаний (РИКЗ) сообщили, что при проведении централизованного экзамена (ЦЭ) будут предъявлять «серьезные требования к идентификации личности».

Как и на ЦТ, на ЦЭ организуют пропускной режим. Поэтому ученики должны взять с собой на испытание:

пропуска;

документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID-карту).

«Это те установленные документы, которые позволяют определить личность участника испытания. […] Как показала репетиция ЦЭ, часть учащихся не имела при себе паспортов», — рассказал директор РИКЗ Юрий Миксюк.

Что делать школьнику, если он потерял документы?

Если школьник потерял паспорт, тогда обязательно нужно взять справку из милиции с фотографией и печатью.

А вот если учащийся потерял пропуск, то его можно будет взять в самом пункте пропуска, рассказали в РИКЗ.

Как ранее писал Телеграф, в Министерстве образования Беларуси 11 апреля объяснили, кто из белорусских школьников-выпускников не сможет поступать в университеты.

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