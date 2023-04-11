В РИКЗ рассказали, как будут проверять личность белорусских школьников перед ЦЭ — «Серьезные требования»
В Республиканском институте контроля знаний (РИКЗ) сообщили, что при проведении централизованного экзамена (ЦЭ) будут предъявлять «серьезные требования к идентификации личности».
Как и на ЦТ, на ЦЭ организуют пропускной режим. Поэтому ученики должны взять с собой на испытание:
- пропуска;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID-карту).
«Это те установленные документы, которые позволяют определить личность участника испытания. […] Как показала репетиция ЦЭ, часть учащихся не имела при себе паспортов», — рассказал директор РИКЗ Юрий Миксюк.
Что делать школьнику, если он потерял документы?
Если школьник потерял паспорт, тогда обязательно нужно взять справку из милиции с фотографией и печатью.
А вот если учащийся потерял пропуск, то его можно будет взять в самом пункте пропуска, рассказали в РИКЗ.
Как ранее писал Телеграф, в Министерстве образования Беларуси 11 апреля объяснили, кто из белорусских школьников-выпускников не сможет поступать в университеты.
В Минобразования Беларуси рассказали, кто из выпускников не сможет поступать в вузы