В программе — "жаркие танцы" и бесплатные мячи. Белорусов позвали на встречу со звёздами бразильского футбола. Но играть они не будут

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Опубликовано: 19.07.2024 19:24 , Обновлено: 19.07.2024

Белорусский футбольный клуб UniXLabs объявил о проведении международного товарищеского матча против юношеской сборной бразильских футбольных академий Blockchain Sports Football. Мероприятие состоится во вторник, 23 июля, на столичном стадионе "Динамо". Ожидается, что специальными гостями станут такие известные и титулованные футболисты, как Ромарио, Эдмилсон и Кевин Кураньи.

Организаторы пообещали, что прийти на матч сможет любой желающий. Для этого нужно перейти на сайт мероприятия, зарегистрироваться и получить бесплатный билет. Кроме того, на стадионе будут организованы многочисленные активности: детские игровые зоны, танцевальные мастер-классы яркие фотозоны.

Не станут исключением и “жаркие бразильские танцы”, подчеркнули организаторы. Помимо этого, перед матчем на стадионе появится грузовик с тысячей футбольных мячей, которые заберут домой самые везучие.

Фото: Koko.by

Ожидается, сто специальными гостями фестиваля станут:

Ромарио — чемпион мира по футболу 1994 года; Эдмилсон — чемпион мира по футболу 2002 года; Кевин Кураньи — серебряный призёр чемпионата Европы 2008 года.

[info_b]Blockchain Sports Football — это юношеская сборная молодых и талантливых футболистов, которая “уравнивает возможности спортсменов любого происхождения”, говорится на официальном сайте. Команда помогает открыть новые возможности для тех, кто находится на “ранних этапах своего пути”, а также для тех, кто ещё не обладает финансовым или социальным капиталом.[/info_b]

После футбольного карнавала команда бразильцев отправится в поездку по Беларуси, чтобы провести серию товарищеских матчей с местными футбольными клубами, сообщили организаторы. Вход на стадион будет доступен с 17:00. Начало матча в 19:00.

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