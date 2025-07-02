Повысят ли белорусские вузы плату за обучение в 2025 году? В Минобразования дали ответ

Опубликовано: 02.07.2025 14:51 , Обновлено: 02.07.2025

Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов 2 июля дал ответ на один из самых важных вопросов, волнующих абитуриентов белорусских вузов - планируется ли до конца года повышать стоимость обучения?

Пищов озвучил общие планы приёма в белорусские вузы в этом году: 16,4 тыс. человек .Он пояснил, что эта цифра была утверждена Министерством образования, исходя их заявок университетов, по согласованию с учредителями университетов и потребности самих предприятий страны в молодых специалистах.

“Как бюджетные, так и платные места при планировании вузами своих цифр приема подтверждаются заявками наших предприятий. То есть, важным аспектом при планировании контроля цифр приема за счет средств бюджета и на платной основе является обеспеченность будущих молодых специалистов первым рабочим местом”, - процитировало Пищова госагентство БЕЛТА.

Что же до стоимости обучения, то она, по словам чиновника, “формируется с учетом затрат на подготовку специалиста” и в этом году её повышение “не планируется”.

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