В польском визовом центре назвали 4 условия, при которых не примут документы

Опубликовано: 16.12.2024 08:01 , Обновлено: 16.12.2024

Компания VFS Global, которая является официальным партнером посольства Польши и занимается обработкой документов для выдачи польских виз, на днях озвучила 3 условия, при которых в визовом центре у белорусов не примут документы.

Речь идёт о правильном указании персональных и контактных данных, которые заявители вводят самостоятельно на этапе регистрации на подачу документов.

“Если во время проверки регистрации в визовом центре будут выявлены неточности или ошибки в данных, указанных во время регистрации, то Ваши документы не примут в визовом центре”, - предупредили белорусов.

В VFS Global пояснили, что подходить к этому вопросу нужно со всей серьёзностью, поскольку изменить данные, указанные при регистрации заявителем, нельзя. Следует учесть, что для каждого совершеннолетнего заявителя должен быть указан свой номер телефона и адрес электронной почты, указание одного номера и адреса допустимо только при групповой регистрации супругов. В случае с детьми родители должны указывать контактный номер телефона того родителя, который проводит регистрацию ребёнка.

[info_b]Контактный номер телефона должен быть актуальным и указываться в международном формате: код страны (для Беларуси - 375) и девятизначный номер, включая код оператора.[/info_b]

На следующем этапе регистрации проводится проверка - для подтверждения записи специалист Визового центрав рабочее время (с 8:00 до 17:00 в рабочие дни) звонит по указанному номеру телефона и просит назвать цифровой код, высланный на адрес электронной почты - только в этом случае запись в визовый центр будет считаться подтвержденной.

В VFS Global назвали три условия, при которых запись аннулируют и, соответственно, не приму документы:

контактный номер телефона указан неверно,

специалисту визового центра трижды не удалось связаться с заявителем по указанному телефону,

во время звонка заявитель не может назвать цифровой код, высланный на указанный адрес электронной почты,

обнаружены иные несоответствия.

В компании подчеркнули, что Визовый центр проводит сверку всех указанных заявителем данных, хотя в письме регистрации указана лишь часть из них: все указанные данные можно проверить в кабинете пользователя.

Ранее Telegraf.news рассказал, что консульский сбор для белорусов, подающихся на польскую визу, с 1 января 2025 года увеличится почти в два раза. Согласно распоряжению министра иностранных дел Польши, за приём и рассмотрение заявления на национальную польскую визу гражданам Беларуси придётся платить не 35 евро, как сейчас, а 60 евро.

Польша почти в два раза повысила консульский сбор для белорусов. На сколько дороже обойдётся национальная виза?