В Польше путевки на границу с Беларусью раскупили за 2 минуты

Опубликовано: 02.09.2025 14:33 , Обновлено: 02.09.2025

Всего за две минуты поляки забронировали все туристические ваучеры Подляского воеводства, что на границе с Беларусью. Эти ваучеры позволяют туристам оплатить проживание в рамках популярных и у белорусов "туров выходного дня".

Новая программы туристических ваучеров в Польше сразу же стала очень популярной среди любителей внутреннего туризма. К примеру, в рамках программы Подляского воеводства владельцы ваучеров могут получить 300 злотых (около 250 рублей) на ночевки в местных отелях, гостиницах и т.п. в сентябре, октябре, ноябре и декабре, сообщило польское издание RMF24. Погасить ваучер Подляского воеводства можно при бронировании тура минимум на 2 ночи.

[inf]Программа туристических ваучеров для различных регионов Польши была запущена с целью поддержать местный гостиничный бизнес в период спада туристических потоков - с сентября по декабрь, а также подстегнуть рост внутреннего туризма - побудить поляков открыть для себя прелести различных регионов страны за пределами традиционного курортного сезона.

Туристическим ваучером может воспользоваться любой совершеннолетний поляк, но только 1 раз за сезон. Этим ваучером можно оплатить проживание или допуслуги в отеле, кемпинге, агротуристическом комплексе. В зависимости от категории отеля, размер скидки, которой может воспользоваться владелец ваучера, может варьироваться от 200 до 500 злотых (то есть от 160 до 400 рублей в эквиваленте).[/inf]

Ваучеры на поездки в Подляское воеводство выложили в свободный доступ примерно в 12:20. Общий пул ваучеров, по данным RMF24, был эквивалентен сумме 2,3 млн злотых (то есть более 1,8 млн рублей). По словам организаторов программы, их разобрали всего за 2 минуты. На сайте программы было указано, что более 30 тыс. человек проявили к ней интерес.

Маршал Подляского воеводства Лукаш Прокорим пояснил, что запустить программу туристических ваучеров местные власти решили в том числе для того, чтобы вернуть региону статус “безопасного и привлекательного места, где стоит провести отпуск, длинные выходные или отпуск”.

“Много лет назад наше расположение на восточной границе было нашим преимуществом. Однако не зависящая от нас геополитическая ситуация привела к тому, что это больше не является преимуществом”, — посетовал он.

Власти региона также пообещали продолжить реализацию этой программы и в 2026 году.

Ранее Telegraf.news рассказал, что американское издание The Times сообщило, что все больше поляков стали отказываться от работы в Германии, куда отправились за более высокими зарплатами. Статистика 2024 года показала, что граждане соседней с Беларусью страны все ещё уезжают на заработки, но вернулось туда больше людей, чем уехали.

Впервые за 30 лет поляки стали отказываться от заработков в Германии