Опубликовано: 01.09.2025 15:22 , Обновлено: 01.09.2025

Американское издание The Times сообщило, что все больше поляков стали отказываться от работы в Германии, куда отправились за более высокими зарплатами. Статистика 2024 года показала, что граждане соседней с Беларусью страны все ещё уезжают на заработки, но вернулось туда больше людей, чем уехали.

В 2024 году Германию покинули 88 388 поляков, а прибыли туда — 76 320. Таким образом впервые с 1989 года из Германии уехало больше поляков, чем прибыло.

С момента вступления Польши в ЕС и до конца 2024 года в Германию приехало около 2,5 миллионов поляков, в среднем по 120 000 человек в год. Поток в обоих направлениях был настолько значительным, что за 20 лет чистая миграция из Польши в Германию составила всего 276 000 человек.

По данным The Times, среди причин: экономический рост в Польше (та выбилась по этому показателю в лидеры ЕС), а также разочарование немецкой бюрократией. Свой вклад в решение поляков внесли и налоговые льготы в Польше.

Тем не менее, средние зарплаты в Польше и Германии пока сильно отличаются. Если в 2004 году средняя годовая зарплата в Германии составляла около 30 000 евро, то в Польшебылп всего 6 000 евро. В 2025 году эта разница сократилась примерно до двух к одному. Но более низкие цены в магазинах и аренды на жилье могут нивелировать эту разницу.

Это заметили и в немецкой прессе. Газета Berliner Zeitung сообщила, что сказка о «немецкой стране чудес» рушится у поляков на глазах.

“Для многих поколений польских мигрантов Германия была непревзойденным образцом для подражания – страной, где упорным трудом когда-то можно было добиться хотя бы минимального процветания. Сегодня, по мере того как польская экономика процветает, а слабость Германии становится всё более очевидной, эта точка зрения меняется. Сказка о немецкой стране чудес начинает рушиться”, - написала Berliner Zeitung.

В статье немецкой газеты приведены слова поляка Марека, прожившего в Кёльне 30 лет: «Раньше мои родственники мне завидовали. Теперь они спрашивают, почему я не возвращаюсь. В Гданьске зарабатываешь почти столько же, но арендная плата ниже, и всё просто работает лучше».