В половине Беларуси объявили оранжевый уровень опасности на 13 декабря
Белгидромет продлил оранжевый уровень опасности в Беларуси на 13 декабря. Там считают, что во вторник по юго-востоку страны во многих районах на дорогах сохранится гололедица. А кое-где даже гололёд.
Температуру синоптики обещают от -2 до -8 ночью и от 0 до -5 днём.
В МЧС уточнили, что непогода может привести к нарушению электроснабжения и обрывам линий связи и электропередач. Согласно их карте, оранжевый уровень опасности будет объявлен на 13 декабря не по всей Беларуси, а лишь в части.