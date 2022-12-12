В половине Беларуси объявили оранжевый уровень опасности на 13 декабря

Опубликовано: 12.12.2022 18:25 , Обновлено: 12.12.2022

Белгидромет продлил оранжевый уровень опасности в Беларуси на 13 декабря. Там считают, что во вторник по юго-востоку страны во многих районах на дорогах сохранится гололедица. А кое-где даже гололёд.

Температуру синоптики обещают от -2 до -8 ночью и от 0 до -5 днём.

В МЧС уточнили, что непогода может привести к нарушению электроснабжения и обрывам линий связи и электропередач. Согласно их карте, оранжевый уровень опасности будет объявлен на 13 декабря не по всей Беларуси, а лишь в части.