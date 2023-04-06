В Полоцке благодаря паводку устроили заплыв на байдарках по городу

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Опубликовано: 06.04.2023 13:42 , Обновлено: 06.04.2023

Паводок в этом году привел к размыву дорог, подтоплениям частных домов и затоплению городских набережных по всей Беларуси. Однако некоторым всё же удается увидеть новые позитивные возможности от прихода "большой воды". Так, в Полоцке Витебской области после небывалого разлива Двины участники местного клуба любителей активного отдыха устроили заплыв по городу на байдарках.

Новый маршрут в клубе “Байдарочники Полотчины” назвали “У пошуках Рагвалода” или “Полоцкая Венеция” и, как говорят сами участники заплыва, он “позволил увидеть родной город с необычного ракурса”.

“Такого уровня воды за 13 лет нашего хождения на байдарках еще никогда не было”, – рассказали байдарочники порталу gorod214.

Спустившись в районе Полоцкой ТЭЦ, благодаря высокому уровню воды им удалось пройти по реке Полота, под Красным мостом и под пешеходным мостиком в районе Софийского собора. Переплыв Западную Двину они зашли на байдарках со стороны нового моста в парк у Кургана Бессмертия, проплыли прямо по парку до пляжа, после чего вернулись обратно в центр города.

Высокий уровень воды позволил полоцким байдарочникам сделать уникальные кадры - они проплывали между частными домами, прошли над затопленным парником и доставали руками до пешеходного моста.

На Витебщине из-за разлива Западной Двины может смыть дачный поселок

Тем временем здесь же, на Витебщине, из-за резкого подъема уровня воды в Западной Двине 5 апреля произошел подмыв берега и обрушения участка грунтовой дороги между рекой и двумя садовыми товариществами. Как сообщили в областном управлении МЧС, есть угроза обрушения домов, сооружений и хозяйственных построек на территории дачных поселков «Лужесно-1» и «Лужесно-2», расположенных недалеко от деревни Барвин.