В Погранкомитете пригрозили белорусам до 400 рублей штрафа. Что запретили делать в очередях на пунктах пропуска?

🎥 Видео

Опубликовано: 25.03.2024 16:54 , Обновлено: 25.03.2024

В Государственной пограничной службе Беларуси напомнили о штрафах, которые можно заработать во время ожидания на пунктах пропуска. Форма шутливая, ответственность — реальная.

В своём аккаунте TikTok пограничники опубликовали видео, где в юмористической форме напомнили белорусам о штрафе до 10 базовых величин (400 белорусских рублей). Чтобы не нарваться на незапланированные траты, нужно помнить одно: снимать на КПП нельзя.

Нужно признать, что идею немногочисленные подписчики оценили.

“Доступно на котиках всё объяснили. Спасибо!” — написала под видео одна из любительниц соцсетей, а другой белорус добавил:

“Да и вообще, пограничники очень серьёзные, их может даже звук телефона разозлить. Поэтому лучше отключать телефон на КПП”.

На вопрос некоторых людей о том, почему нельзя снимать на погранпереходах, пользователи также нашлись что ответить:

“Это граница, она охраняется, там есть какая-то система защиты, по фоткам можно узнать, из чего она состоит и потом незаконно пересечь”.

[info_b]Как рассказали в Сморгонской пограничной группе, за нарушения запрета на фото-, видеосъёмку и звукозапись на границе предусмотрена административная ответственность: в пункте пропуска — по статье 24.21 КоАП (нарушение режима в пунктах пропуска); в пределах пограничной зоны и полосы — по статье 24.19 КоАП (нарушение пограничного режима).[/info_b]

К слову, законодательством Беларуси запрещена съёмка не только на границе, но и в других местах. Так, например, в Брестской областной коллегии адвокатов рассказали, что без разрешения нельзя фотографировать:

в судах;

в библиотеках;

на борту самолета;

в казино и других игорных заведениях;

в посольствах и консульствах;

на режимных и особо режимных объектах (перечень таких объектов определяет Совмин).

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Жительница Кричева выбросила в туалет 3 тыс. долларов. Зачем?