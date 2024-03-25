В Погранкомитете пригрозили белорусам до 400 рублей штрафа. Что запретили делать в очередях на пунктах пропуска?
В Государственной пограничной службе Беларуси напомнили о штрафах, которые можно заработать во время ожидания на пунктах пропуска. Форма шутливая, ответственность — реальная.
В своём аккаунте TikTok пограничники опубликовали видео, где в юмористической форме напомнили белорусам о штрафе до 10 базовых величин (400 белорусских рублей). Чтобы не нарваться на незапланированные траты, нужно помнить одно: снимать на КПП нельзя.
Нужно признать, что идею немногочисленные подписчики оценили.
“Доступно на котиках всё объяснили. Спасибо!” — написала под видео одна из любительниц соцсетей, а другой белорус добавил:
“Да и вообще, пограничники очень серьёзные, их может даже звук телефона разозлить. Поэтому лучше отключать телефон на КПП”.
На вопрос некоторых людей о том, почему нельзя снимать на погранпереходах, пользователи также нашлись что ответить:
“Это граница, она охраняется, там есть какая-то система защиты, по фоткам можно узнать, из чего она состоит и потом незаконно пересечь”.
[info_b]Как рассказали в Сморгонской пограничной группе, за нарушения запрета на фото-, видеосъёмку и звукозапись на границе предусмотрена административная ответственность: в пункте пропуска — по статье 24.21 КоАП (нарушение режима в пунктах пропуска); в пределах пограничной зоны и полосы — по статье 24.19 КоАП (нарушение пограничного режима).[/info_b]
К слову, законодательством Беларуси запрещена съёмка не только на границе, но и в других местах. Так, например, в Брестской областной коллегии адвокатов рассказали, что без разрешения нельзя фотографировать:
- в судах;
- в библиотеках;
- на борту самолета;
- в казино и других игорных заведениях;
- в посольствах и консульствах;
- на режимных и особо режимных объектах (перечень таких объектов определяет Совмин).
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Жительница Кричева выбросила в туалет 3 тыс. долларов. Зачем?