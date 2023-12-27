В Пинске автопарк решил поздравить с Новым годом жителей финансово. Это как?

Опубликовано: 27.12.2023 12:53 , Обновлено: 27.12.2023

Пинский автопарк сообщил 27 декабря, что 1 января первую половину дня все жители города и гости столицы Полесья смогут ездить на автобусах бесплатно. Там сообщили, что эта традиция продолжается уже не первый год.

“В первый день 2024 года для пинчан и гостей города проезд в автобусах до обеда (в среднем до 14:00) будет бесплатным”, - сообщили в автопарке традиционными для многих госучреждений зелёными по синему или жёлтому буквами.

Впрочем, пиначанам стоит помнить, что 31 декабря все городские маршруты прекратят работу в 23:30. Если кто будет опаздывать к НГ, то без такси - не обойтись.

Кстати, ранее Телеграф писал, что жителям другой белорусской столицы, основной, предложили 1 января поучаствовать в бранчах. Правда, ни проезд, ни сама еду бесплатно не предоставят.

В Минске на 1 января 2024 года объявили очередной Гастрофест. На это раз различные заведения в столице решили побаловать клиентов бранчами. Как всегда, стоимость сетов в разных заведениях будет одинаковой. А вот состав — очень даже разный.

Минчан позвали 1 января пойти на бранчи. Что, кроме сморреброда и шакшуки, предложили за 24 рубля?