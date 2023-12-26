Минчан позвали 1 января пойти на бранчи. Что, кроме сморреброда и шакшуки, предложили за 24 рубля?

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Опубликовано: 26.12.2023 15:09 , Обновлено: 26.12.2023

В Минске на 1 января 2024 года объявили очередной Гастрофест. На это раз различные заведения в столице решили побаловать клиентов бранчами. Как всегда, стоимость сетов в разных заведениях будет одинаковой. А вот состав - очень даже разный.

[info_b][/info_b]Что при этом делать белорусам с остатками своих блюд, оставшихся после празднования Нового года, организаторы мероприятия не уточнили. Зато рассказали, что стоимость фестивальных предложений составит 24 рубля.

[info_b]Бранч — в США, Европе и Беларуси приём пищи, объединяющий завтрак и обед. Слово образовано из первых букв слова Breakfast (завтрак) и последних букв слова lunch (обед). Так что выспаться после НГ вполне получится.[/info_b]

Вот что предложат кафе и рестораны Минска 1 января:

Morella

Шакшука,

Блинчики с ветчиной, сыром, сметаной и свежим салатом,

Сырники с ягодным соусом и сметаной,

Круассан с карамелью.

Вес сета: 810 г.

Адрес: ул. Сухая, 2.

Let it be

Галета (французский завтрак) - классическое галетное тесто, бекон с копчеными колбасками, репчатым луком и грибами вешенками.

Начинка галеты обжарена со специями в оливковом масле и прогрета в сливочном соусе, запечена под яичницей глазуньей с сыром пармезан.

Вес блюда: 500 г.

Адрес: ул. Октябрьская, 23а.

Pub 12

Фирменный борщ с салом и маринованным луком,

Чесночные гренки с пармезаном и соусом тартар,

Бургер с томленым мясом и сыром Чеддер.

Вес сета: 1040 г.

Адрес: пр-т. Независимости, 117а.

Кофейня «Золотой гребешок» на площади Победы

Крем-суп из тыквы с цедрой апельсина,

Сырники с вялеными томатами и бальзамическим соусом,

Сырники с вишневым соусом и творожным сыром.

Вес сета: 795 г.

Адрес: пр-т. Независимости, 37.

Bull & Roo

Прайм Чизбургер с мраморной говядиной на домашней булочке Бриошь,

Похмельная похлебка с кокосовым молоком и мясом поросёнка с зеленью,

Бокадильо на домашней бриоши с пате из утки и выдержанным сыром.

Вес сета: 955 г.

Адрес: ул. Свердлова, 11 (БЦ Центрополь).

Middle Ground

Макарон из пармезанового печенья со сливочным кремом и грушевым чатни,

Хворост из цыпленка с сычуаньским соусом,

Теплый салат из хрустящего цукини, мяты, молодой моркови и Пармезана с похмельным соусом,

Деревенская похлебка из крепкого бульона с фунчозой, говядиной и печеным перцем.

Вес сета: 840 г.

Адрес: ул. Октябрьская, 23 (вход со двора, второй этаж).

Прошуттерия

Сырники с персиком и сметаной,

Классический Английский завтрак ,

Мини-брускетты с прошутто, трюфелем и артишоком.

Вес сета: 640 г.

Адрес: ул. Мстиславца, 8.

Ресторан паназиатской кухни ZEN

Бульон Рамэн: бульон, фунчоза, лук зеленый, чили перец,

Бао бургер с ребрами: ребра свиные, бао булочка, красный лук, соус кимчи, кунжутный соус, соус Джек,

Глазунья с беконом и огурцом Кимчи: два яйца, фурикаке, бекон, огурец, кунжутное масло, соус кимчи, чеснок,

Терияки ролл: рис, нори, лосось терияки, такуан, огурец свежий, терияки,

Гарниры: соевый соус, васаби, имбирь.

Вес сета: 870 г.

Адрес: ул. Немига, 5.

Гастромаркет Fish&Food

Солянка рыбная: рыбный бульон, лосось, окунь, лук репчатый, кинза, сметана, лимон, соль, перец, маслины, огурец маринованный, томатная паста,

Сморреброд с лососем: чиабатта ржаная, морковный крем, картофель отварной, лосось слабосоленый, огурец свежий, микс салата, бальзамический гель, соус спайси, два яйца куриных, яйцо перепелиное,

Мацусима ролл: лосось жареный, зеленый лук, рис, огурец, соус спайси, соус Терияки, сыр сливочный.

Вес сета: 810 г.

Адрес: ул. Маяковского, 14.

Бар ВИНО • РИТМЫ • ГОРОЖАНЕ

Густой томатный суп с бараниной и нутом,

Большая тарелка с фалафелем, хумусом и маринованными овощами,

Цукини в темпуре с соусом дзадзики.

Вес сета: 770 гр.

Адрес: ул. Комсомольская 9.

Ранее Телеграф писал, что известный блог, занимающийся оценкой еды в ресторанах, а ещё отслеживающий странные или новые продукты в белорусских магазинах, опубликовал фото наборов продуктов, цена за кг которых варьируется от 1200 до 2466 рублей за килограм.

В Минске заметили продукты по 2466 руб за кг. Это что такое?