Минчан позвали 1 января пойти на бранчи. Что, кроме сморреброда и шакшуки, предложили за 24 рубля?
В Минске на 1 января 2024 года объявили очередной Гастрофест. На это раз различные заведения в столице решили побаловать клиентов бранчами. Как всегда, стоимость сетов в разных заведениях будет одинаковой. А вот состав - очень даже разный.
[info_b][/info_b]Что при этом делать белорусам с остатками своих блюд, оставшихся после празднования Нового года, организаторы мероприятия не уточнили. Зато рассказали, что стоимость фестивальных предложений составит 24 рубля.
[info_b]Бранч — в США, Европе и Беларуси приём пищи, объединяющий завтрак и обед. Слово образовано из первых букв слова Breakfast (завтрак) и последних букв слова lunch (обед). Так что выспаться после НГ вполне получится.[/info_b]
Вот что предложат кафе и рестораны Минска 1 января:
Morella
- Шакшука,
- Блинчики с ветчиной, сыром, сметаной и свежим салатом,
- Сырники с ягодным соусом и сметаной,
- Круассан с карамелью.
Вес сета: 810 г.
Адрес: ул. Сухая, 2.
Let it be
- Галета (французский завтрак) - классическое галетное тесто, бекон с копчеными колбасками, репчатым луком и грибами вешенками.
- Начинка галеты обжарена со специями в оливковом масле и прогрета в сливочном соусе, запечена под яичницей глазуньей с сыром пармезан.
Вес блюда: 500 г.
Адрес: ул. Октябрьская, 23а.
Pub 12
- Фирменный борщ с салом и маринованным луком,
- Чесночные гренки с пармезаном и соусом тартар,
- Бургер с томленым мясом и сыром Чеддер.
Вес сета: 1040 г.
Адрес: пр-т. Независимости, 117а.
Кофейня «Золотой гребешок» на площади Победы
- Крем-суп из тыквы с цедрой апельсина,
- Сырники с вялеными томатами и бальзамическим соусом,
- Сырники с вишневым соусом и творожным сыром.
Вес сета: 795 г.
Адрес: пр-т. Независимости, 37.
Bull & Roo
- Прайм Чизбургер с мраморной говядиной на домашней булочке Бриошь,
- Похмельная похлебка с кокосовым молоком и мясом поросёнка с зеленью,
- Бокадильо на домашней бриоши с пате из утки и выдержанным сыром.
Вес сета: 955 г.
Адрес: ул. Свердлова, 11 (БЦ Центрополь).
Middle Ground
- Макарон из пармезанового печенья со сливочным кремом и грушевым чатни,
- Хворост из цыпленка с сычуаньским соусом,
- Теплый салат из хрустящего цукини, мяты, молодой моркови и Пармезана с похмельным соусом,
- Деревенская похлебка из крепкого бульона с фунчозой, говядиной и печеным перцем.
Вес сета: 840 г.
Адрес: ул. Октябрьская, 23 (вход со двора, второй этаж).
Прошуттерия
- Сырники с персиком и сметаной,
- Классический Английский завтрак ,
- Мини-брускетты с прошутто, трюфелем и артишоком.
Вес сета: 640 г.
Адрес: ул. Мстиславца, 8.
Ресторан паназиатской кухни ZEN
- Бульон Рамэн: бульон, фунчоза, лук зеленый, чили перец,
- Бао бургер с ребрами: ребра свиные, бао булочка, красный лук, соус кимчи, кунжутный соус, соус Джек,
- Глазунья с беконом и огурцом Кимчи: два яйца, фурикаке, бекон, огурец, кунжутное масло, соус кимчи, чеснок,
- Терияки ролл: рис, нори, лосось терияки, такуан, огурец свежий, терияки,
- Гарниры: соевый соус, васаби, имбирь.
Вес сета: 870 г.
Адрес: ул. Немига, 5.
Гастромаркет Fish&Food
- Солянка рыбная: рыбный бульон, лосось, окунь, лук репчатый, кинза, сметана, лимон, соль, перец, маслины, огурец маринованный, томатная паста,
- Сморреброд с лососем: чиабатта ржаная, морковный крем, картофель отварной, лосось слабосоленый, огурец свежий, микс салата, бальзамический гель, соус спайси, два яйца куриных, яйцо перепелиное,
- Мацусима ролл: лосось жареный, зеленый лук, рис, огурец, соус спайси, соус Терияки, сыр сливочный.
Вес сета: 810 г.
Адрес: ул. Маяковского, 14.
Бар ВИНО • РИТМЫ • ГОРОЖАНЕ
- Густой томатный суп с бараниной и нутом,
- Большая тарелка с фалафелем, хумусом и маринованными овощами,
- Цукини в темпуре с соусом дзадзики.
Вес сета: 770 гр.
Адрес: ул. Комсомольская 9.
Ранее Телеграф писал, что известный блог, занимающийся оценкой еды в ресторанах, а ещё отслеживающий странные или новые продукты в белорусских магазинах, опубликовал фото наборов продуктов, цена за кг которых варьируется от 1200 до 2466 рублей за килограм.
В Минске заметили продукты по 2466 руб за кг. Это что такое?